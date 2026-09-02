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Benin: liste intégrale des personnes nommées au ministère de la justice

En cconseil des ministres ce mercredi 2 septembre 2026, le gouvernement de Romuald Wadagni a prononcé plusieurs Nominations au ministère de la justice. Ci dessous la liste intégrale des personnes nommées dans ce ministère.

Edouard Djogbénou
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Conseil des ministres
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Benin: liste intégrale des personnes nommées au ministère de la justice
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Sommaire

Nomination aau ministère de la justice

Collaborateur à la Direction des Affaires civiles et des Sceaux

Monsieur Gbétondji Bienvenu DJOSSOU

  • A la Cour suprême

Conseiller

Monsieur Comlan Christian ADJAKAS

Auditeurs

Madame et messieurs

Audrey TCHOGNINOU

Daniel Gilles Antonio d’ALMEIDA

Abd Galeb Mohamed Adéléké CHABI MAMA

  • Dans les juridictions
  • Cour d’appel de Cotonou

Conseillers

Madame et messieurs

Eudoxie Akouavi Marie Christiane AKAKPO

Epiphane YEYE

Laziwolé Aladé Abdou Karimi ADEOTI

Francis Enagnon BODJRENOU

Procureur général

Monsieur Olushégun Romaric Abdel Salim TIDJANI SERPOS

3ème Substitut général

Monsieur Samuel NOUTOHOU

4ème Substitut général

Monsieur Camille Aristide FADE

  • Cour d’appel d’Abomey

Conseillers

Madame et messieurs

Edith Ghislaine Sèlomè ZODEHOUGAN BATCHO

Médétonhou Octave Jocelyn GBAGUIDI

Abilé Gédéon ADJIBOYE

Affognon Thierry AHOVE

4ème Substitut général

Monsieur Idossou Vignon Rodrigue SEDONOUGBO

  • Cour d’appel de Parakou

Conseillers 

Messieurs

Eric Edjrossè FIDEMATIN

Adandé Olatundé Henri Joël OUESSOU

2ème Substitut général

Monsieur Nadjimou GADO

3ème Substitut général

Monsieur Sossa Alain David AMOUSSOU

  • Cour d’appel de Commerce

Conseillers

Messieurs

Mahulé Lucien ABALLO 

Mitondji Tonassou ADOKO

Codjo Raymond GODEMIN

  • Cour Spéciale des Affaires Foncières

Conseiller

Madame Tonami Sandrine Muriel MONGBO

1er Substitut du Procureur spécial

Monsieur Rodrigue AGO

2ème Substitut du Procureur spécial

Monsieur Sovidé GAHOU

  • Tribunal de Commerce de Cotonou

Juges au tribunal

Messieurs

Morel Enagnon DENAMI

Adjihounnoukoun Flého Marc GBEGNIDE

Lionel Martial Mahugnon DJIVOH

  • Tribunal de première instance de première classe de Cotonou

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Kotè Pascal Hermann Yannick MENSAH

Juge du pôle des Mineurs

Madame Ahogbemin Inès Aubierge MAGNIDE

Juge au tribunal

Madame Marie Mathilde Vinassé MEKPOH épouse SOUKPO

Procureur de la République 

Monsieur Richard AKODOSSI

1er Substitut en charge du pôle des Mineurs

Monsieur Nicoli Giovani Judicaël ASSOGBA

2ème Substitut du Procureur de la République

Monsieur Eude Jésoutonden HOUNGBEDJI

3ème Substitut du Procureur de la République

Madame Murielle Ismène FAIHUN

  • Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Armick Mêtounsè Charmant Rovinis OUIDODJICHE

Juge du pôle des Mineurs

Madame Christine Ayaba AKOHOUHOUE épouse ABALLO

Juges au Tribunal

Mesdames

Christèle Nelly Ibilohounkè ASSOGBA

Tatiana Rachel DJESSOUHO

1er Substitut du Procureur de la République

Madame Sènamè Flora Hermione GNIMAGNON

2ème Substitut du Procureur de la République

Monsieur Sourou Séraphin ADOUNSI

  • Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi

Président

Monsieur Ahinadjè Gbètoho Arlen DOSSA-AVOCE

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Sètondji Pierre CODJIA

Juge du 2ème Cabinet d’instruction

Monsieur Bidossessi Boris Labre HOUNDIGANDE

Juge du pôle des Mineurs

Madame Sèdjro Urielle Michelle DJIBODE

Juge au Tribunal

Monsieur Codjo Tata Thierry HOUNKPE

Procureur de la République

Madame Souhaïlatou TOURE IDRISSOU

1er Substitut du Procureur de la République

Monsieur Rodrigue Songe Ayobami Adéoyé AFFOGNON

2ème Substitut du Procureur de la République

Monsieur Djohodo Gbènanto Mikonou GNANSOUNOU

3ème Substitut du Procureur de la République

Monsieur Enagnon Sikirou RAFIOU

  • Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah

Président

Madame Augustine Blanche ADONON

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Madame Claudia Désirée Mahugnon GOUHOUEDE

Juge du pôle des Mineurs

Madame Mignonhin Constantine SODINYESSI

Procureur de la République

Monsieur Gbèdagba Victor DAGBOMEY

  • Tribunal de première instance de deuxième classe d’Allada

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Jaurès Neil Sèna ZINFLOU

Juge au tribunal

Madame Astrid Véronique Fifamè DEGUENON

Procureur de la République

Madame Edwige Fifamè AKLOU épouse TANGNI

1er Substitut du Procureur de la République

Monsieur Willis Jules DOHOU

2ème Substitut du Procureur de la République, en charge des mineurs 

Madame Akouélé Irisse FATOGNON épouse AVOHOU

  • Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè

Président

Madame Akuwa Gisèle SOGLOHOUN

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Salim Oussène Sanka DANKORO

Procureur de la République

Monsieur Kokou Bienvenue ATCHEFFON

  • Tribunal de première instance de deuxième classe de Comè

Président

Monsieur Sabi GNAGO

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Sèdjro Eudes SOSSOUHOUNTO

Juge au Tribunal

Monsieur Amènouglo Fidèle ZIVON

Juge du pôle des Mineurs

Monsieur Sèmiou ASSIRI

Juge au Tribunal

Monsieur Amènouglo Fidèle ZIVON

Procureur de la République

Monsieur Jésutoyin Paul BABATOUNDE

1er Substitut du Procureur de la République

Monsieur Sènan Gérard AFFEDJOU

  • Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey

Président

Monsieur Mohamed OBONOU

Juge au Tribunal

Madame Chimène S. Sèhigbénan Joanita LOKOSSOU

Juge du pôle des Mineurs

Monsieur Hodogbé Paulin AHOUANDOGBO

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Onézime Anselme Lisboa CODJIA

Juge du 2ème Cabinet d’instruction

Monsieur Belami Esquil SOUDE

1er Substitut du Procureur de la République

Monsieur Marcel OUNTIN

  • Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Zinsou Chivane AFAVI

Juge du 2ème Cabinet d’instruction

Monsieur Hervé ADOUKONOU

Juge du pôle des Mineurs

Monsieur Mahumin Martophe GUENON 

Juge au Tribunal

Madame Efua Jennifer Sandra JOHNSON

1er Substitut du Procureur de la République

Madame Elsa Candide Mondukpè KOKOSSOU

2ème Substitut du Procureur de la République

Monsieur Rogatien Amos Zinsou WOWIGNANNON

  • Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Modeste AÏKPE

3ème Substitut du Procureur de la République 

Madame Ayaba Colette BESSAN

  • Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassa-Zoumè

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Mohamed Yessoufou ASSANI

Juge du pôle des Mineurs

Monsieur Crespin Anselme NOUWAKPO

Substitut chargé du pôle des Mineurs

Monsieur Tadjou N’Dine BOBA N’GBON

  • Tribunal de première instance de deuxième classe d’Aplahoué

Juge du 1er cabinet d’instruction

Monsieur Euloge Philibert Mahutin Comlan QUENUM

Juge au tribunal

Monsieur Ahissou Jérôme HOUNDJENOUKON

  • Tribunal de première instance de première classe de Parakou

Juge du 1er Cabinet d’instruction

Monsieur Mamoudou Adjassa ABIOLA

Juge du pôle des Mineurs

Madame Mahougnon Roberte Catherine MITOKPE

1er Substitut du Procureur de la République

Monsieur Aldo Charbel GNACADJA

2ème Substitut du Procureur de la République

Monsieur Bamikolé Houénagnon MONTCHO

  • Tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville

Président

Monsieur Pacôme DOUKLOUI

Juge chargé du pôle des Mineurs

Monsieur Auxence Mariet Donald TINGBO

Procureur de la République

Monsieur Cadnel Prince-Héraclès DADJO

  • Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou

Président

Monsieur Michel Gnénakou AGBODJOGBE

Juge chargé du pôle des Mineurs

Monsieur Tchénawou Gédéon GBOBADA

  • Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi

Président

Monsieur Enagnon Elie SOUMAHO

Juge du 1er cabinet d’instruction chargé du pôle des mineurs

Monsieur Norbert SAHGUI

Procureur de la République

Madame Dicouanidié Gisèle-Muriel KOUAGOU

  • Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou

Juge du 1er cabinet d’instruction 

Monsieur Moboladji Mouazim CHITOU

Juge du 2ème Cabinet d’instruction

Monsieur Bertin KADAI

3ème Substitut du procureur de la République

Madame Celza Eméline Ariane DADAGLO

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