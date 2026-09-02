Benin: liste intégrale des personnes nommées au ministère de la justice
En cconseil des ministres ce mercredi 2 septembre 2026, le gouvernement de Romuald Wadagni a prononcé plusieurs Nominations au ministère de la justice. Ci dessous la liste intégrale des personnes nommées dans ce ministère.
Nomination aau ministère de la justice
Collaborateur à la Direction des Affaires civiles et des Sceaux
Monsieur Gbétondji Bienvenu DJOSSOU
- A la Cour suprême
Conseiller
Monsieur Comlan Christian ADJAKAS
Auditeurs
Madame et messieurs
Audrey TCHOGNINOU
Daniel Gilles Antonio d’ALMEIDA
Abd Galeb Mohamed Adéléké CHABI MAMA
- Dans les juridictions
- Cour d’appel de Cotonou
Conseillers
Madame et messieurs
Eudoxie Akouavi Marie Christiane AKAKPO
Epiphane YEYE
Laziwolé Aladé Abdou Karimi ADEOTI
Francis Enagnon BODJRENOU
Procureur général
Monsieur Olushégun Romaric Abdel Salim TIDJANI SERPOS
3ème Substitut général
Monsieur Samuel NOUTOHOU
4ème Substitut général
Monsieur Camille Aristide FADE
- Cour d’appel d’Abomey
Conseillers
Madame et messieurs
Edith Ghislaine Sèlomè ZODEHOUGAN BATCHO
Médétonhou Octave Jocelyn GBAGUIDI
Abilé Gédéon ADJIBOYE
Affognon Thierry AHOVE
4ème Substitut général
Monsieur Idossou Vignon Rodrigue SEDONOUGBO
- Cour d’appel de Parakou
Conseillers
Messieurs
Eric Edjrossè FIDEMATIN
Adandé Olatundé Henri Joël OUESSOU
2ème Substitut général
Monsieur Nadjimou GADO
3ème Substitut général
Monsieur Sossa Alain David AMOUSSOU
- Cour d’appel de Commerce
Conseillers
Messieurs
Mahulé Lucien ABALLO
Mitondji Tonassou ADOKO
Codjo Raymond GODEMIN
- Cour Spéciale des Affaires Foncières
Conseiller
Madame Tonami Sandrine Muriel MONGBO
1er Substitut du Procureur spécial
Monsieur Rodrigue AGO
2ème Substitut du Procureur spécial
Monsieur Sovidé GAHOU
- Tribunal de Commerce de Cotonou
Juges au tribunal
Messieurs
Morel Enagnon DENAMI
Adjihounnoukoun Flého Marc GBEGNIDE
Lionel Martial Mahugnon DJIVOH
- Tribunal de première instance de première classe de Cotonou
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Kotè Pascal Hermann Yannick MENSAH
Juge du pôle des Mineurs
Madame Ahogbemin Inès Aubierge MAGNIDE
Juge au tribunal
Madame Marie Mathilde Vinassé MEKPOH épouse SOUKPO
Procureur de la République
Monsieur Richard AKODOSSI
1er Substitut en charge du pôle des Mineurs
Monsieur Nicoli Giovani Judicaël ASSOGBA
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Eude Jésoutonden HOUNGBEDJI
3ème Substitut du Procureur de la République
Madame Murielle Ismène FAIHUN
- Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Armick Mêtounsè Charmant Rovinis OUIDODJICHE
Juge du pôle des Mineurs
Madame Christine Ayaba AKOHOUHOUE épouse ABALLO
Juges au Tribunal
Mesdames
Christèle Nelly Ibilohounkè ASSOGBA
Tatiana Rachel DJESSOUHO
1er Substitut du Procureur de la République
Madame Sènamè Flora Hermione GNIMAGNON
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Sourou Séraphin ADOUNSI
- Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi
Président
Monsieur Ahinadjè Gbètoho Arlen DOSSA-AVOCE
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Sètondji Pierre CODJIA
Juge du 2ème Cabinet d’instruction
Monsieur Bidossessi Boris Labre HOUNDIGANDE
Juge du pôle des Mineurs
Madame Sèdjro Urielle Michelle DJIBODE
Juge au Tribunal
Monsieur Codjo Tata Thierry HOUNKPE
Procureur de la République
Madame Souhaïlatou TOURE IDRISSOU
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Rodrigue Songe Ayobami Adéoyé AFFOGNON
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Djohodo Gbènanto Mikonou GNANSOUNOU
3ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Enagnon Sikirou RAFIOU
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah
Président
Madame Augustine Blanche ADONON
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Madame Claudia Désirée Mahugnon GOUHOUEDE
Juge du pôle des Mineurs
Madame Mignonhin Constantine SODINYESSI
Procureur de la République
Monsieur Gbèdagba Victor DAGBOMEY
- Tribunal de première instance de deuxième classe d’Allada
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Jaurès Neil Sèna ZINFLOU
Juge au tribunal
Madame Astrid Véronique Fifamè DEGUENON
Procureur de la République
Madame Edwige Fifamè AKLOU épouse TANGNI
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Willis Jules DOHOU
2ème Substitut du Procureur de la République, en charge des mineurs
Madame Akouélé Irisse FATOGNON épouse AVOHOU
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè
Président
Madame Akuwa Gisèle SOGLOHOUN
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Salim Oussène Sanka DANKORO
Procureur de la République
Monsieur Kokou Bienvenue ATCHEFFON
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Comè
Président
Monsieur Sabi GNAGO
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Sèdjro Eudes SOSSOUHOUNTO
Juge au Tribunal
Monsieur Amènouglo Fidèle ZIVON
Juge du pôle des Mineurs
Monsieur Sèmiou ASSIRI
Juge au Tribunal
Monsieur Amènouglo Fidèle ZIVON
Procureur de la République
Monsieur Jésutoyin Paul BABATOUNDE
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Sènan Gérard AFFEDJOU
- Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey
Président
Monsieur Mohamed OBONOU
Juge au Tribunal
Madame Chimène S. Sèhigbénan Joanita LOKOSSOU
Juge du pôle des Mineurs
Monsieur Hodogbé Paulin AHOUANDOGBO
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Onézime Anselme Lisboa CODJIA
Juge du 2ème Cabinet d’instruction
Monsieur Belami Esquil SOUDE
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Marcel OUNTIN
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Zinsou Chivane AFAVI
Juge du 2ème Cabinet d’instruction
Monsieur Hervé ADOUKONOU
Juge du pôle des Mineurs
Monsieur Mahumin Martophe GUENON
Juge au Tribunal
Madame Efua Jennifer Sandra JOHNSON
1er Substitut du Procureur de la République
Madame Elsa Candide Mondukpè KOKOSSOU
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Rogatien Amos Zinsou WOWIGNANNON
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Modeste AÏKPE
3ème Substitut du Procureur de la République
Madame Ayaba Colette BESSAN
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassa-Zoumè
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Mohamed Yessoufou ASSANI
Juge du pôle des Mineurs
Monsieur Crespin Anselme NOUWAKPO
Substitut chargé du pôle des Mineurs
Monsieur Tadjou N’Dine BOBA N’GBON
- Tribunal de première instance de deuxième classe d’Aplahoué
Juge du 1er cabinet d’instruction
Monsieur Euloge Philibert Mahutin Comlan QUENUM
Juge au tribunal
Monsieur Ahissou Jérôme HOUNDJENOUKON
- Tribunal de première instance de première classe de Parakou
Juge du 1er Cabinet d’instruction
Monsieur Mamoudou Adjassa ABIOLA
Juge du pôle des Mineurs
Madame Mahougnon Roberte Catherine MITOKPE
1er Substitut du Procureur de la République
Monsieur Aldo Charbel GNACADJA
2ème Substitut du Procureur de la République
Monsieur Bamikolé Houénagnon MONTCHO
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville
Président
Monsieur Pacôme DOUKLOUI
Juge chargé du pôle des Mineurs
Monsieur Auxence Mariet Donald TINGBO
Procureur de la République
Monsieur Cadnel Prince-Héraclès DADJO
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou
Président
Monsieur Michel Gnénakou AGBODJOGBE
Juge chargé du pôle des Mineurs
Monsieur Tchénawou Gédéon GBOBADA
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi
Président
Monsieur Enagnon Elie SOUMAHO
Juge du 1er cabinet d’instruction chargé du pôle des mineurs
Monsieur Norbert SAHGUI
Procureur de la République
Madame Dicouanidié Gisèle-Muriel KOUAGOU
- Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou
Juge du 1er cabinet d’instruction
Monsieur Moboladji Mouazim CHITOU
Juge du 2ème Cabinet d’instruction
Monsieur Bertin KADAI
3ème Substitut du procureur de la République
Madame Celza Eméline Ariane DADAGLO
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