Bénin: liste des personnes nommées ce mercredi dans 5 ministères (Energie, MTISI, MFA,…)

Réuni en conseil des ministres ce mercredi 2 Septembre,; le gouvernement a prononcé plusieurs nominations dans plusieurs départements ministériels. Trouvez ci-dessous la liste des personnes nommées dans les ministères ci-après:

· Mis à jour le 2 sept. 2026

Publié le 2 sept. 2026 à 20:40

Publié le 2 sept. 2026 à 20:40 · Mis à jour le 2 sept. 2026

Nomination au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines

Directeur général de la Société nationale des Eaux du Bénin (SONEB)

Monsieur Honorat GBONDJINON

Nomination au ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation, en charge de la Stratégie nationale d’Intelligence artificielle

Directeur de Cabinet

Madame Syntiche GBEHOUNOU-LE BOEDEC

Secrétaire général du ministère

Monsieur Gaspard DATONDJI

Conseiller technique juridique

Madame Christelle KERSAINT

Directeur de la Coordination, de l’Appui et du Pilotage des Projets sectoriels

Monsieur Arcadius TCHOKPODO

Directeur des Analyses, de la Veille et de l’Intelligence stratégique

Monsieur Willibrod DOSSOU

Directeur de la Valorisation des Innovations, des Technologies et de l’Expérimentation

Monsieur Kévin DEGILA

Nomination au ministère de la Famille et des Affaires sociales

Directrice de Cabinet

Madame Edwige ADOHINZIN HOUNTONDJI

Secrétaire général du ministère

Monsieur Bio Jérémie GOUROUBERA

Nomination au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Directrice de Cabinet

Madame Sylvie Vitondin DE CHACUS

Secrétaire générale du ministère

Madame Alda L. E. GNANSOUNOU épouse GLELE KAKAÏ

Conseiller technique aux Programmes et Projets de Développement de l’Intelligence artificielle et de la Robotique

Monsieur Mohamed SALIFOU

Conseiller technique à l’ingénierie pédagogique

Monsieur Ghislain GANDJONON

Conseiller technique juridique

Monsieur Fiton S. Géraldo HOUEHA

Conseiller technique à l’Enseignement supérieur, à la Recherche, à l’Innovation et aux Partenariats

Madame Obo Yvette ONIGBON épouse DOUBOGAN

Conseiller technique chargé des Formations en sciences de la santé et de l’Innovation

Monsieur Michel Michaël AGOUNKPE

Nomination au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Directrice de Cabinet

Madame Eurydice Deedi Olga SOGBOHOSSOU

Conseiller technique à la Promotion de l’Elevage et de la Pêche

Monsieur Ernest Ayivi TINDO

Conseiller technique aux Affaires foncières

Monsieur Innocent Antoine HOUEDJI

Directeur général de la Société de Développement des Semences et Plants

Monsieur Sessédé Comlan A. X. MATRO

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Edmond DANHOEGBE

Directrice adjointe de la Planification, de l’Administration et des Finances

Madame O. Huguette TCHABI

Directeur de la Production végétale

Monsieur Janvier LAKOU

Directeur du Génie rural

Monsieur Adémola Jules ADEGNANDJOU

Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de la Vallée du Niger

Monsieur Haffizou GANDA

Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Alibori Sud-Borgou Nord-2KP

Monsieur Issifou DADA DOKO

Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Atacora Ouest

Monsieur Orou Daouda BELLO

Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole du Borgou Sud-Donga-Collines

Madame Nadia Ingrid Sènan GNONLONFOUN

Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole du Zou-Couffo

Madame Richicatou SALE

Directeur général de l’Agence territoriale de Développement agricole du Plateau

Monsieur Fanou Alain AHOUHOUENDO

Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole de l’Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono

Madame Olaïtan Diane B. BIAOU