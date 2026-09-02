Bénin: les nominations prononcées en conseil des ministres au ministère de l’économie et dans 5 autres ministères

Réuni en conseil des ministres ce mercredi 2 Septembre 2026 sous la présidence effective du chef du président Romuald Wadagni, le gouvernement a prononcé plusieurs nominations dans divers ministères. Trouvez ci-dessous la liste intégrale des personnes nommées ce mercredi au ministère de l’économie, au ministère en charge du microfinance, au ministère de la communication en charge des médias, au ministère des petites et moyennes entreprises, au ministère des transports et au ministère de la gouvernance licale.

· Mis à jour le 2 sept. 2026

Publié le 2 sept. 2026 à 20:12

Publié le 2 sept. 2026 à 20:12 · Mis à jour le 2 sept. 2026

Nomination au ministère des finances

Au ministère de l’Economie et des Finances

Directeur général de l’Agence nationale de la Protection sociale

Monsieur Alatin Maxime P. AKPLOGAN

Coordonnateur national de Suivi des Programmes économiques et financiers

Monsieur Pierrot SEGO

Nomination au ministère en charge des Finances et de la Microfinance

Directeur de Cabinet

Monsieur Charles Constant N. YEHOUENOU

Secrétaire général du ministère

Monsieur Kodjovi DJOSSOU

Conseiller technique à la Microfinance et à l’Inclusion financière

Monsieur Adam DENDE AFFO

Directeur général du Secteur financier

Monsieur Philippe DAHOUI

Directeur général de la Microfinance et de l’Inclusion financière

Monsieur Brice Russell DANSOU

Directeur général adjoint de la Microfinance et de l’Inclusion financière

Monsieur Conrad GLONOU

Secrétaire général de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières

Monsieur Wilfried P. HOUEDOKOU

Nomination au ministère de la Communication, en charge des Médias

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Charaf-Dine GADO

Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances

Madame Dogboui Euphrasie TCHIKE

Nomination Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation Professionnelle

Conseiller technique aux Petites et Moyennes Entreprises et à l’Entreprenariat

Monsieur Axe

Nomination au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement durable

Secrétaire général du ministère

Monsieur Bertin BOSSOU

Conseiller technique juridique

Monsieur Juriph TOKPO

Conseiller technique à l’Intelligence artificielle

Monsieur Termyl YAHOUEDEOU

Conseiller technique au Développement durable

Madame Pulchérie DONOUMASSOU SIMEON

Conseiller technique à la Construction et à l’Urbanisme

Monsieur Victor ANANOUH

Conseiller technique aux Infrastructures et aux Transports

Monsieur Didier YAYI

Directeur général de l’Agence béninoise de l’Environnement

Monsieur Jean DOSSOUMON

Directeur général de la Construction et de l’Habitat

Monsieur Ismaïl YASSO

Nomination au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale

Directrice de Cabinet

Madame Mireille GUEDOU MADODE

Secrétaire général du ministère

Monsieur Crespin GUIDI

Secrétaires généraux des départements ainsi qu’il suit :

Alibori

Monsieur Isaac GUERA YAROU

Atacora

Monsieur Bèdé Prudence N’PO KOUYINAMPOU

Borgou

Monsieur Yazizou IDRISSOU

Collines

Monsieur Didier ATCHOU

Couffo

Monsieur Sètodji Nestor KEKOU

Donga

Monsieur Saka Abdou Maguidi GBERE KORA

Littoral

Monsieur K. D. Gaston SOSSOU

Mono

Monsieur Mahoulé Herman Raphaël AZANMASSO-PIERRE

Ouémé

Monsieur C. M. Patrick HINNOU

Plateau

Monsieur Théophile KPANON

Zou

Monsieur Nonvidé Rodrigue MICHOWADOU