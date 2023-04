Bénin: Lionel Talon ne veut pas s’engager en politique

- Publicité-

Le fils du président Patrice Talon n’envisage pas de faire la politique. Il a clairement répondu « NON » à la question sur le podcast de « Behind The See ».

Ceux qui attendent Lionel Talon dans l’arène politique doivent désormais revoir leur position. Il ne veut pas y mettre pieds. « Absolument pas. Moi, je suis heureux dans ma vie, heureux de ne pas être plus exposé que ça », a-t-il répondu quand la présentatrice lui a demandé s’il visait le terrain politique.

« Aujourd’hui, j’ai une position assez privilégiée. Si je peux de part mes actions inspirer certaines personnes, changer les choses pour le meilleur, je le fais avec plaisir. Je n’ai pas autre ambition que d’apporter ma pierre à la construction de la jeunesse béninoise », a-t-il clarifié.

Le Promoteur du centre communautaire Eya n’entend donc pas emboîter les pas à Chabi Yayi, fils de l’ancien président Boni Yayi, qui s’était ouvertement engagé en politique.