Bénin Ligue Pro: tous les résultats de la 13è journée

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend, comptant pour la treizième journée de Bénin Ligue Pro.

La saison 2022-2023 de la Ligue professionnelle de football du Bénin se poursuivait ce weekend avec les rencontres de la treizième journée du championnat. Pas moins de 16 matchs ont été disputés à travers les stades du pays.

A Parakou, Dynamo a arraché trois précieux points à domicile contre Dynamique (1-0). De quoi permettre aux Parakois de conserver leur 4è place dans la poule A. De son côté, Buffles a été contraint au match nul par Real Sports (1-1).

Un faux pas sans grande conséquence pour le club vice-champion en titre qui conserve sa place de leader, avec 5 longueurs de plus que son dauphin Damissa, qui était au repos. Dans les autres affiches de ce groupe, AS Takunnin a disposé de Béké FC (2-0) tandis que Cavaliers et Panthères se sont quittés dos à dos (0-0).

Tenant du titre, Coton FC a creusé l’écart en tête de la zone C après sa victoire face à l’AS Police. Opposés aux Policiers, les champions en titre se sont imposés sur le score de 2-0. Au classement, Coton est leader avec six points d’avance sur Requins qui n’a fait mieux qu’un nul face à l’AS Cotonou (2-2); Tenu en échec par Sitatunga (0-0), l’ASPAC conserve la troisième place, mais reste sous la menace des Cotonois, qui sont à trois longueurs du podium.

Les résultats de la 13è journée:

Le classement: