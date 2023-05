Bénin-Ligue Pro Suite: mano à mano entre Tonnerre et Soleil, le point du 9è chapitre

-Publicité-

Avant dernière journée, la neuvième levée de la Ligue Pro Suite a livré son verdict avec des fortunes diverses pour les différentes équipes. Découvrez les résultats des matchs disputés.

La zone C-D a connu une journée riche en rencontres, avec cinq affiches alléchantes. Considéré comme la finale de la zone, le leader Adjidja s’est rendu à Pobè pour affronter son dauphin, la Jsp. À l’issue de ce face-à-face, les militaires ont été vaincus sur le plus petit des scores, 1-0, sur un penalty.

Avec cette défaite, les joueurs de Médard Gbedessin cèdent leur place de leader à leur adversaire du jour. Pire, ils ne sont plus maîtres de leur destin dans la course au titre. Le score de 1-0 a également sanctionné la victoire de Djèffa contre Sitatunga sur le terrain synthétique de l’Uac. Idem pour la Jso qui a pris le dessus sur Aziza. Avrankou Omnisport a retrouvé la dernière place du classement après sa défaite face à l’As Police, qui réalise ainsi une bonne opération dans la lutte pour le maintien (2-1). Enfin, Sobemap et Ofmas Sad se sont neutralisés sur un score de 1-1.

Le mano à mano entre Tonnerre et Soleil

Dans la zone A-B, Tonnerre et Soleil poursuivent leur mano à mano en tête du classement. Leader depuis plusieurs journées, Tonnerre a écrasé Béké à Bohicon sur le score impressionnant de 3-0. De son côté, le dauphin Soleil a brillé et étrillé Panthères à Covè (5-1). En déplacement, Dynamo de Parakou s’est incliné face à Hodio (0-1). Une mauvaise opération pour les Nordistes qui voient leurs adversaires revenir à leur hauteur.

Dans la lutte pour le maintien, Réal Sport assure son maintien grâce à une victoire éclatante contre Énergie. Suite à cette rencontre, les Parakois envoient directement les électriciens en ligue amateur la saison prochaine. Dynamique réalise une mauvaise opération en concédant un match nul sans but contre Espoir.

