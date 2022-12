Bénin Ligue Pro: Béké FC réagit aux incidents survenus au stade omnisport de Bembèrèkè

A travers un communiqué signé par son bureau directeur, Béké FC a réagi aux incidents survenus dimanche dernier lors du match contre Cavaliers (2-2) en championnat. Et le club du nord du Bénin a condamné ces actes qui ternissent d’avantage l’image du foot local.

Le stade omnisport de Bembèrèkè a été dimanche dernier le théâtre d’une scène bien triste. Terrain d’accueil du match entre Béké FC et Cavaliers (2-2) comptant pour la 10è journée de Bénin Ligue Pro, la pelouse s’est transformée en un ring où supporters et arbitres se sont donnés en spectacle.

Des fans de l’une ou l’autre des deux équipes, mécontents des décisions arbitrales, auraient « molestés, blessés gravement » les juges de la rencontre, tel qu’indiqué par les hommes au sifflet dans un communiqué, dans lequel ils dénoncent les mauvais traitements à eux infligés, tant par des dirigeants de clubs que par des supporters. Ces derniers ont d’ailleurs décidé de boycotter « tous les championnats organisés par les instances de la FBF jusqu’à nouvel ordre« .

Face à cette situation qui met en péril le championnat national qui vient de boucler sa phase aller, Béké FC a décidé de réagir. Dans un communiqué pondu par son bureau directeur, le club du septentrion a condamné ces actes de violences perpétrés sur son stade. « Le bureau désapprouve toutes sortes de violences et appelle les supporters à savoir raison garder. Le football, au-delà d’être un jeu, est avant tout un sport qui uni les peuples. De ce fait, les matchs devraient être des moments de fête et non le contraire », est-il écrit dans le communiqué.

Le bureau directeur de Béké FC a par ailleurs présenté ses excuses aux officiels de cette rencontre et a promis discipliner ses fans pour que de tels incidents ne se reproduisent plus à l’avenir.A tous les acteurs du football béninois, nous présentons nos sincères excuses et prenons l’engagement de continuer la sensibilisation pour que de pareils événements ne surviennent à Bembéréké. Recevez une fois encore, le mea culpa du Bureau Directeur », est-il ajouté.

Boycott de la 11è journée du championnat?

Les membres de la Commission des Arbitres et les arbitres en activité ont tenu mardi une réunion par visioconférence pour trouver une solution à la motion lancée par les hommes au sifflet. Une réunion qui a finalement accouché d’une souris. Ces derniers à la fin des échanges ont sorti un nouveau communiqué pour maintenir le boycott de la 11ème journée de la Ligue qui démarre demain ce mercredi 28 décembre en soutien à leurs camarades violentés il y a quelques jours.