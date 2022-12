Bénin Ligue Pro 2022-2023: Requins éjecte Coton FC, les résultats complet de la 8è journée

Le championnat professionnel du Bénin était à l’honneur en milieu de semaine avec les rencontres de la huitième journée. Découvrez les résultats des matchs disputés.

Les pelouses béninoises ont été mercredi et jeudi, le théâtre des duels livrés dans le cadre de la huitième journée de la saison 2022-2023 de Bénin Ligue pro. En course avec Coton FC pour la tête du groupe C, Requins FC a provisoirement pris les commandes de cette zone après sa victoire laborieuse face à Sitatunga.

En déplacement chez leur hôte, les Awissi Wassaa se sont imposés sur le score de 2-0. Nourridine Assitchou a inscrit les deux buts de la rencontre. Au classement, Requins est premier avec 17 points, devant Coton FC qui possède le même nombre de points que son adversaire mais avec un goal différentiel inférieur. Le champion du Bénin aurait pu reprendre son fauteuil, mais les protégés du président Lionel Talon n’avaient pas joué.

Dans le reste du tableau, ASPAC conserve sa troisième place après son succès précieux à domicile contre Adjidja (2-0). Dauphin des Portuaires, AS Cotonou a aussi pris trois points de son voyage sur le terrain de l’AS Police (1-0). De leur côté, Aziza et Ofmas n’ont pu se départager et se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0).

La zone B a également produit du spectacle au cours de cet huitième acte. D’abord, c’est le promu Bani Gansè qui a tenu tête à Hodio au terme d’un match fou (2-2). A Abomey, l’AS Tonnerre a remporté sa bataille des éclairs contre Energie (2-1). C’est également le score qui a sanctionné l’opposition entre Dadjè et Espoir.

Grosse désillusion par contre pour Soleil qui a perdu ses rayons à domicile contre Dynamo (1-3). A noter que Loto Popo est au repos pour cette journée. Au classement du groupe B, Loto reste leader avec 16 points mais est menacé par Dadjè qui pointe à la seconde place avec le même nombre de points. Dynamo d’Abomey complète le podium.

Tous les résultats de la 8è journée:

Bénin Ligue Pro Réal Sport 0 1 Dynamique Djougou Bénin Ligue Pro Panthères 0 0 Béké Bembèrèkè Bénin Ligue Pro Damissa 1 0 AS Takunnin Bénin Ligue Pro Cavaliers 2 0 Dynamo Unacob Bénin Ligue Pro Soleil 1 3 Dynamo Abomey Bénin Ligue Pro Tonnerre 2 1 Energie Bénin Ligue Pro Dadjè 2 1 Espoir Savalou Bénin Ligue Pro Hodio - - Bani Gansè Bénin Ligue Pro Sitatunga FC 0 2 Requins Bénin Ligue Pro ASPAC 2 0 Adjidja Bénin Ligue Pro Police 0 1 AS Cotonou Bénin Ligue Pro JSP 0 0 Dragons Bénin Ligue Pro ASVO 0 2 Jeunesse Athlétique de Kétou (JAK) Bénin Ligue Pro Avrankou Omnisport 1 2 Djeffa Bénin Ligue Pro UPI-ONM - - Eternel Bénin Ligue Pro AS Sobémap FC - - JSO FC

Le Classement

Classement Zone A # Club J V N D BP BC Diff Pts 1 ▲ Buffles v v n n n > 7 3 4 0 4 1 3 13 2 Cavaliers n n v n v > 7 3 4 0 7 2 5 13 3 ▼ Damissa v d n n v > 7 3 3 1 5 1 4 12 4 ▲ Béké Bembèrèkè n n n v n > 7 1 6 0 2 0 2 9 5 ▼ AS Takunnin n n d d v > 7 2 2 3 8 3 5 8 6 ▲ Dynamo Unacob v n n n d > 7 1 4 2 1 5 -4 7 7 ▲ Panthères n d n v n > 7 1 4 2 2 3 -1 7 8 ▼ Dynamique Djougou n d n v d > 7 1 3 3 1 8 -7 6 9 ▼ Réal Sport d n n d d > 8 0 4 4 0 7 -7 4

Classement Zone B # Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Loto Popo v v v n n > 10 7 2 1 12 2 10 23 2 Dadjè v d d n v > 9 6 1 2 11 7 4 19 3 Dynamo Abomey d v v v v > 7 5 0 2 12 7 5 15 4 Bani Gansè n v d n n > 8 3 3 2 9 9 0 12 5 Espoir Savalou d d v v d > 7 3 0 4 7 8 -1 9 6 ▲ Tonnerre n d v d v > 8 2 3 3 7 7 0 9 7 ▼ Hodio d d n n n > 10 0 7 3 2 5 -3 7 8 Energie d v d n d > 7 1 2 4 5 9 -4 5 9 Soleil n d d n d > 10 0 4 6 6 17 -11 4

Classement Zone C # Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Coton Sport Ouidah n v v v n > 7 4 3 0 11 3 8 15 2 Requins n v n v v > 7 4 3 0 9 0 9 15 3 ASPAC v d n n v > 7 4 2 1 10 5 5 14 4 AS Cotonou n n v d v > 7 3 3 1 5 1 4 12 5 Adjidja n d v n d > 7 1 4 2 4 6 -2 7 6 Eternel d v d v n > 6 2 1 3 5 7 -2 7 7 Police d d d n d > 8 2 1 5 8 15 -7 7 8 Sitatunga FC d d v n d > 7 1 3 3 3 7 -4 6 9 UPI-ONM d d d d d > 6 0 0 6 1 12 -11 0