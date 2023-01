Bénin Ligue Pro 2022-2023: les résultats de la 18è journée

La ligue professionnelle de football du Bénin a connu son épilogue ce weekend avec les rencontres de la 18è journée du championnat. Découvrez les résultats des matchs disputés.

Démarrée le 12 novembre dernier, la saison 2022-2023 de la Ligue Pro du Bénin s’est achevée ce weekend avec les rencontres de la 18è journée du championnat. Une levée à l’issue de laquelle sont connues toutes les équipes qualifiées pour la Super Ligue Pro.

Promu de la zone B, Bani Gansé a frappé un grand coup à Grand-Popo sur la pelouse de Loto Popo. Au terme d’un match très animé, les visiteurs se sont finalement imposés sur le score de 2-1. Une victoire précieuse qui leur ouvre les portes du second tour, de même que les protégés de Gaston Zossou, qualifiés malgré leur contre performance.

Toujours dans ce groupe, Hodio a massacré Espoir FC (4-1) tandis que AS Tonnerre et Dadjè se sont contentés du strict minimum, respectivement face à Dynamo d’Abomey (1-0) et Energie FC (1-0).

Dans la zone A, Dynamo de Parakou, en quête d’une victoire pour espérer poursuivre la saison, s’est lourdement incliné à Borgou face à Buffles FC (1-4). Tenu en échec par Panthères (1-1) lors de la précédente journée, Béké a subi un nouveau revers cette fois-ci contre Damissa (0-1).

Idem pour Dynamique FC, tombé sur la pelouse de Panthères (0-1). Le match entre Takunnin et l’US Cavaliers a de son côté accouché d’un nul vierge (0-0).

Annoncé comme le choc de cette 18è journée, l’opposition entre Coton et Requins à tourné à l’avantage des champions du Bénin en titre. Sans trembler, les Cotonculteurs se sont imposés sur le score de 3-0. Une démonstration de force de la formation de Ouidah déjà qualifiée pour la Super Ligue Pro.

Dans les autres rencontres de cette zone C, ASPAC s’est incliné à domicile contre AS Cotonou (0-1) tandis que OFMAS a pris le dessus sur Sitatunga (2-1).

Tous les résultats de la journée :

PANTHÈRES FC 1-0 DYNAMIQUE FC

DAMISSA FC 1-0 BÉKÉ FC

CAVALIERS FC 0-0 TAKUNNIN FC

BUFFLES FC 4-1 DYNAMO P

AS TONNERRE 1-0 DYNAMO D’ABOMEY

DADJÈ FC 1-0 ENERGIE FC

HODIO FC 4-1 ESPOIR FC

LOTO-POPO 1-2 BANI GANSÉ

AZIZA 1-0 ADJIDJA FC

COTON FC 3-0 REQUINS FC

ASPAC 0-1 AS COTONOU

OFMAS-SAD 2-1 SITATUNGA FC

ASVO 3-0 DRAGONS FC

AO 3-2 JSO

JSP 0-1 DJEFFA FC

AYÉMA FC 1-1 JAK