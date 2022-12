Bénin Ligue Pro 2022-2023: le point complet de la 7è journée

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend, comptant pour la septième journée de la saison 2022-2023 du Bénin Ligue Pro.

Le championnat professionnel du Bénin était à l’honneur ce weekend avec les rencontres de la septième journée. Au stade à gazon synthétique du campus d’Abomey calavi, Requins FC recevait Aziza FC pour un choc au sommet dans la zone C.

Un match remporté 2-0 par les Awissi Wassaa malgré l’expulsion de John Adonkor. Séri Logbo, ex sociétaire de L’Asko de Kara, a ouvert le score sur penalty avant de passer le relais à Shobour Roufaï pour le but du break, cinq minutes plus tard.

Avec cette victoire précieuse, Requins FC poursuit sa marche en avant et pointe à la seconde place du groupe C, à trois longueurs de Coton FC, leader. Le club champion du Bénin a conservé sa première place malgré son triste nul à domicile contre Sitatunga. Au terme d’un match pauvre en occasions de but, les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0).

C’est aussi le score qui a sanctionné l’opposition entre OFMAS et ASPAC (0-0). Malgré deux buts enregistrés au terme de la partie, Adjidja et AS Police se sont quittés de leur côté sur un score de 1 but partout.

Malgré sa lourde sanction à lui infliger par la FIFA qui l’a interdit de recrutement en raison d’un litige avec son ancien entraîneur, Béké FC ne sent visiblement pas ce coup dur. Les joueurs de Bembèrèkè ont en effet écrasé Real Sport, samedi dernier. Dans une rencontre qu’il a dominé de la tête et des épaules, le club du nord du Bénin a battu son adversaire sur le score de 2-0. Une victoire qui replace Béké dans le top 4, à huit longueurs de Buffles FC, leader.

Les vice-champions en titre n’ont de leur côté fait qu’un match nul lors de la réception de l’US Cavaliers. Annoncé pourtant comme la bataille des titans entre le premier au classement et son dauphin, les deux équipes n’ont pu se départager et se sont quittées sur un score de 1-1. Sans conséquence pour les deux formations qui conservent leur position dans la zone A. A noter que dans les autres matchs de ce groupe, Panthères a pris trois précieux points en déplacement à Takunnin (1-0), tandis que la partie entre Dynamo et Damissa a accouché d’un score de 0-0.

Tous les résultats de la 7è journée:

Bénin Ligue Pro Béké Bembèrèkè 2 0 Réal Sport Bénin Ligue Pro Dynamo Unacob 0 0 Damissa Bénin Ligue Pro Energie 2 2 Soleil Bénin Ligue Pro Bani Gansè 1 1 Dadjè Bénin Ligue Pro Eternel 0 0 ASPAC Bénin Ligue Pro Requins 2 0 UPI-ONM Bénin Ligue Pro Dragons 1 1 Avrankou Omnisport Bénin Ligue Pro Jeunesse Athlétique de Kétou (JAK) 1 1 JSP Bénin Ligue Pro AS Takunnin 0 1 Panthères Bénin Ligue Pro Buffles 1 1 Cavaliers Bénin Ligue Pro Espoir Savalou 1 0 Tonnerre Bénin Ligue Pro Loto Popo 0 0 Hodio Bénin Ligue Pro Adjidja 1 1 Police Bénin Ligue Pro Coton Sport Ouidah 0 0 Sitatunga FC Bénin Ligue Pro Ayema 0 0 ASVO Bénin Ligue Pro Djeffa 2 2 AS Sobémap FC

Le classement de la Ligue Pro à la fin de la 7è journée

Classement Zone A # Club J V N D BP BC Diff Pts 1 ▲ Buffles v v n n n > 7 3 4 0 4 1 3 13 2 Cavaliers n n n v n > 6 2 4 0 5 2 3 10 3 ▼ Damissa v v d n n > 6 2 3 1 4 1 3 9 4 AS Takunnin v n n d v > 6 2 2 2 8 2 6 8 5 Béké Bembèrèkè n n n n v > 6 1 5 0 2 0 2 8 6 ▲ Dynamo Unacob n v n n n > 6 1 4 1 1 3 -2 7 7 ▲ Panthères d n d n v > 6 1 3 2 2 3 -1 6 8 ▼ Réal Sport n d n n d > 7 0 4 3 0 6 -6 4 9 ▼ Dynamique Djougou d n d n d > 6 0 3 3 0 8 -8 3

Classement Zone B # Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Loto Popo v v v v n > 9 7 1 1 12 2 10 22 2 Dadjè v v d d n > 8 5 1 2 9 6 3 16 3 Dynamo Abomey v d v v v > 6 4 0 2 9 6 3 12 4 Bani Gansè d v n d n > 7 3 2 2 9 9 0 11 5 Espoir Savalou d d d v v > 6 3 0 3 6 6 0 9 6 Tonnerre n n d v d > 7 1 3 3 5 6 -1 6 7 Energie d d v d n > 6 1 2 3 4 7 -3 5 8 Hodio n n d d n > 8 0 5 3 2 5 -3 5 9 Soleil d d n d n > 9 0 4 5 5 14 -9 4

Classement Zone C # Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Coton Sport Ouidah n v v v n > 7 4 3 0 11 3 8 15 2 ▲ Requins n n v n v > 6 3 3 0 7 0 7 12 3 ▼ ASPAC v v d n n > 6 3 2 1 8 5 3 11 4 ▼ AS Cotonou n n n v d > 6 2 3 1 4 1 3 9 5 Adjidja n n d v n > 6 1 4 1 4 4 0 7 6 Eternel d v d v n > 6 2 1 3 5 7 -2 7 7 Police v d d d n > 7 2 1 4 8 14 -6 7 8 Sitatunga FC n d d v n > 6 1 3 2 3 5 -2 6 9 UPI-ONM d d d d d > 6 0 0 6 1 12 -11 0