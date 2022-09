Bénin: licenciement collectif de 394 cheminots encore en fonction à Bénirail, ex OCBN

Après la traversée du désert, les cheminots encore en fonction sous Bénirail peuvent désormais chercher un autre emploi ou entamer une retraite précoce. Selon des informations de Fraternité fm, ils viennent d’être collectivement licenciés.

Licenciement collectif à Bénirail. C’est l’information qui trouble depuis quelques heures le sommeil de dizaines de cheminots toujours en fonction dans cette structure. Selon des informations rapportées par Fraternité fm, ils sont au total 394 cheminots encore en fonction à Bénirail être soumis à un licenciement collectif.

Bénirail est la société qui a remplacé l’organisation commune Bénin-Niger (OCBN) après la dissolution de cette organisation par les deux Etats. Les cheminots qui viennent d’être licenciés étaient répartis sur les sites de Cotonou, Bohicon et Parakou.

Le licenciement des cheminots encore en fonction est intervenu quelques semaines seulement après la visite effectuée par le ministre Abdoulaye Bio Tchané et une délégation du ministère de la justice au Niger.

En effet, le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, accompagné d’une forte délégation composée du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation ainsi que de leurs collaborateurs, a procédé, le vendredi 22 juillet 2022, à Niamey au Niger, en présence d’une délégation nigérienne présidée par le Premier Ministre de la République sœur du Niger, à la signature du protocole relatif à la résiliation conventionnelle des contrats de concession portant sur la ligne ferroviaire Benin-Niger entre Cotonou et Niamey.

La signature de ce protocole a couronné le dénouement d’une situation qui longtemps a pesé sur la qualité des relations entre les deux pays frères et amis. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réalisation et d’exploitation d’une ligne ferroviaire à voie unique entre Cotonou et Niamey, l’État du Bénin et l’État du Niger et les sociétés du groupe Bolloré ont signé deux memoranda portant sur ledit projet.

Cependant, au cours de la réalisation dudit projet, l’exécution des Contrats de Concession s’est trouvée affectée par des circonstances imprévues, en particulier d’ordre judiciaire et contentieux, obligeant les parties à cesser tous travaux relatifs à la construction de la ligne ferroviaire Bénin-Niger.

Aussi les parties s’étaient-t-elles trouvées dans une situation empêchant, malgré leurs efforts respectifs, d’atteindre les objectifs prévus par les Contrats de Concession et de jouir des droits que ceux-ci leur confèrent.

Ainsi, les deux pays se sont accordés, avec le groupe Bolloré, pour convenir, de façon consensuelle, d’un protocole de résiliation dont la signature a été faite lce 22 Juillet. Cette signature vient mettre un terme définitif aux conventions de concession signées par les États du Bénin et du Niger avec « Bénirail infrastructures » et « Bénirail exploitation ».

Il va donc sans dire que l’acte de licenciement collectif des cheminots encore en fonction à Bénirail à un lien avec la fin de la convention de concession signées par les Etats du Bénin et du Niger avec cette structure.