Bénin : Liamidi Odouchinan élu maire de Pobè après le départ de Clément Kouchadé au gouvernement

Le conseil communal de Pobè a élu, ce mercredi 8 juillet, Liamidi Odouchinan au poste de maire. Il succède à Clément Kouchadé, nommé ministre de l’Enseignement secondaire en mai dernier.

La commune de Pobè a désormais un nouveau maire. Réuni ce mercredi 8 juillet, le conseil communal a porté Liamidi Odouchinan à la tête de l’exécutif communal. Son élection met fin à la période de transition ouverte après la nomination de Clément Kouchadé au gouvernement.

Membre du parti Union Progressiste Le Renouveau (UP Le Renouveau), Liamidi Odouchinan siégeait au conseil communal en qualité de suppléant de Clément Kouchadé. Il occupait également les fonctions de chef de cabinet de l’ancien maire.

Son arrivée au sein du conseil communal est intervenue après la nomination de Clément Kouchadé comme ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation technique et professionnelle dans le gouvernement formé le 24 mai dernier par le président Romuald Wadagni. Cette nomination avait entraîné la vacance du poste de maire.

En attendant l’élection d’un nouveau titulaire, l’intérim avait été confié au premier adjoint au maire, Koukpo Zinsou Côme. Cette mesure, prise par arrêté préfectoral le 1er juin 2026, visait à garantir la continuité du fonctionnement de l’administration communale.

Avec son élection, Liamidi Odouchinan prend officiellement les rênes de la mairie de Pobè. Il aura désormais la responsabilité de conduire les actions de la commune et de poursuivre les projets engagés en matière de développement local, de services publics de proximité.