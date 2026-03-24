Bénin : L’Iajp/Co clôt son trimestre de réflexion sur les réformes constitutionnelles en Afrique

L’Institut des Artisans de Justice et de Paix (Iajp/Co) a tenu, le jeudi 19 mars à Cotonou, la séance finale de son cycle trimestriel de réflexion consacré aux réformes constitutionnelles en Afrique. Organisée sous la forme de cercles d’analyse, cette rencontre clôturait une série d’activités lancée en janvier par une conférence inaugurale puis prolongée par un débat public en février.

Les participants ont été répartis en trois ateliers de travail, chacun piloté par un universitaire — les professeurs Maxime da Cruz, Monique Ouassa Kouaro et Maxime Hounyovi — afin d’explorer différents angles du sujet : efficacité des institutions, stabilité politique et questionnements suscités par les révisions constitutionnelles.

Chaque groupe s’est vu confier des pistes d’étude ciblées, allant des aspects juridiques aux implications politiques et sociales. La problématique centrale était de déterminer s’il est possible, par la voie des réformes, d’améliorer le fonctionnement des institutions sans provoquer de tensions majeures ni remettre en cause la stabilité.

Les débats ont opposé des positions contrastées : certains ont plaidé pour l’actualisation des textes fondamentaux afin qu’ils reflètent mieux les réalités socio-économiques et politiques, tandis que d’autres ont alerté sur le potentiel de polarisation lorsque les modifications touchent à la durée des mandats ou à l’équilibre des pouvoirs.

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Encadrement et enseignements

Les animateurs ont apporté des éclairages théoriques et des comparaisons internationales pour nourrir les échanges, en s’appuyant sur des expériences observées dans plusieurs États africains. Les discussions ont également porté sur les procédures de révision, les mécanismes de consultation et le rôle des juridictions constitutionnelles dans la validation des changements.

Parmi les pistes avancées pour réduire les contestations figuraient la transparence des processus, l’inclusivité des consultations et le respect scrupuleux des principes constitutionnels. Le calendrier des réformes a été identifié comme un élément sensible, une réforme engagée en période électorale