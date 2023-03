Bénin – Liaison amoureuse entre Kemy et Willy Mignon: Dossi réagit et recadre Assane Sas

Reçue sur l’émission K’Fé Week-end du vendredi 17 mars 2023, la chanteuse Dossi s’est exprimée sur la polémique sur la relation qu’il aurait eu entre Willy Mignon et Kemy avant de rappeler Assane Sas à l’ordre.

Comme annoncé, Dossi a évoqué l’affaire qui divise Willy Mignon et Assane Sas depuis plusieurs années lors de son passage sur K’Fé week-end vendredi dernier. Contrairement à ce à quoi s’attendaient les fans, la chanteuse a fait preuve de sagesse lorsqu’elle a été interrogée sur la liaison amoureuse qu’il aurait eu entre Kemy et Willy Mignon alors qu’elle était la femme de ce dernier.

Visiblement, Dossi n’en sait pratiquement rien à part les rumeurs des réseaux sociaux. « Moi j’étais au foyer, à part aller au studio ou faire mes courses, je me contentais de ma vie de femme au foyer et je faisais fi de beaucoup choses, je l’ai appris, je lui a posé la question: vous connaissez les hommes, il a fallu qu’on ne soit plus ensemble pour qu’il aille le dire lui même la dernière fois sur les réseaux sociaux », a confié Dossi la princesse.

La chanteuse Dossi sans état d’âme

Dossi fait référence aux révélations de Willy Mignon qui disait il y a deux ans avoir tenté en vain d’embrasser Oluwa Kemy lors d’un voyage. Des propos qui devraient choquer dit-elle puisqu’en ce moment, elle était en couple avec Willy et Kemy était carrément sa meilleure amie.

« On était de très bons amies avec Kemy, même jusque là, je n’ai eu aucun problème avec Kemy si ce n’est pas les racontas. Je n’ai aucun soucis avec Kemy, si j’ai envie de l’appeler, je l’appelle », a confié Dossi qui soutient que cette affaire n’est pas à la base de sa séparation avec Willy parce qu’ils n’étaient plus en couple lorsque que les révélations ont été faites par Assane Sas.

Dossi recadre Assane Sas

C’est pourquoi, Dossi pense que Assane Sas, ex de Oluwa Kemy en fait trop pour une histoire vielle de plus de 10 ans. A l’en croire, le chanteur devrait tourner cette page et se projeter dans le future car à sa place, elle ne serait pas revenue sur ce sujet.

« Pour moi, c’est vraiment du passé, à vouloir revenir chaque fois la dessus, c’est comme si on n’a plus vraiment d’actualité. Est-ce que Kemy va repartir avec lui? Je ne sais pas, je lui conseille d’épater comme d’habitude ses fans, de revenir sur scène et d’oublier cette histoire, c’est du passé », a-t-il insisté.