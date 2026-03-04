Bénin: l’État lance une mission de contrôle technique sur plusieurs chantiers hospitaliers

Le gouvernement a engagé une mission de contrôle technique portant sur des projets de construction et de réhabilitation de formations sanitaires à travers le territoire national. Cette initiative vise à garantir la conformité des ouvrages, la qualité des travaux exécutés et le respect des normes techniques sur des chantiers considérés comme stratégiques pour le système de santé.

Sont notamment concernés les travaux en cours au Centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire Abomey-Calavi/So-Ava, aux Centres hospitaliers universitaires départementaux de l’Ouémé et du Borgou, ainsi qu’au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga et au Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant Lagune. La mission couvre également plusieurs hôpitaux de 65 lits situés à Savalou, Dassa, Lokossa, Ouidah et Cotonou.

Les contrôles s’étendent par ailleurs à l’hôpital de zone de 120 lits et au centre de santé de Kétou, à l’hôpital de zone de Sakété et au centre de santé de Pobè, ainsi qu’aux hôpitaux de 120 lits relevant des zones sanitaires Adjarra-Avrankou-Akpro-Missérété, Adjohoun-Bonou-Dangbo et Zogbodomey-Bohicon-Zakpota.

D’autres infrastructures sont également intégrées à cette mission, notamment l’hôpital de zone Allada-Toffo-Zè, le centre funéraire d’Abomey-Calavi, le centre des urgences de Ouidah, l’École de formation en sciences paramédicales d’Abomey-Calavi, ainsi que les centres hospitaliers départementaux de l’Atacora et de la Donga.