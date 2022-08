Bénin : l’esplanade de l’amazone (pour le moment) interdite d’accès au public

A peine trois jours après son inauguration par le président Patrice Talon le samedi 30 juillet 2022, l’accès au monument de l’Amazone demeure interdit au public malgré l’engouement des populations pour visiter ce monument, signe de ce qu’au Bénin, les mots courage, bravoure, force, combativité et honneur ne sont pas exclusifs au genre masculin.

Venues nombreuses admirer l’édifice qui magnifie la bravoure féminine, les populations béninoises, sorties nombreuses, n’ont malheureusement pu accéder au site de la statue. Et pour cause, l’accès de l’esplanade, surveillé par des militaires est strictement interdit au public. Selon les informations, le site a été fermé depuis le mardi 01 août 2022, lendemain de la célébration du 1er août , date commémorant l’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale.

Sur les visages, l’on peut aisément lire l’expression d’une grande déception, mais aussi la stupeur. « Moi, j’ai regardé l’inauguration à la télé et j’ai voulu venir apprécier aussi. Comme vous le voyez, je suis venu avec mes enfants. Mais malheureusement, on nous apprend que l’accès est interdit. Je suis vraiment énervé », a réagi Monsieur Bankolé, enseignant et père de quatre enfants, rencontré sur les lieux.

Aussi, Dame Amissétou qui voulait profiter de son passage rapide à Cotonou pour admirer le monument, n’aura malheureusement pas de chance. « Je suis vraiment triste. Je suis venu hier de Parakou et je repars lundi. C’est dommage que l’accès soit interdit », regrette t-elle toute triste.

Quid de la promesse de Patrice Talon ?

Et pourtant, le samedi 30 juillet 2022, lors du dévoilement du moment Amazone, le président Patrice Talon a laissé entendre que cet espace est disponible aux visiteurs. Ce qui, sans aucun doute implique que l’esplanade de l’Amazone sera ouverte au public et tout touriste. Sauf erreur, à moins que les béninois ne fassent pas partie desdits visiteurs évoqués par le président de la République il y a environ une semaine.

« En hommage à elles, à ces femmes, à ces amazones, cette statue de toute beauté et de toute grâce sera à nos yeux et à ceux de nos visiteurs, le symbole de la femme béninoise, celle d’aujourd’hui et celle de demain », avait déclaré avec fierté Patrice Talon dans son discours d’inauguration.