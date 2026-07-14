Bénin: les raisons du revirement de Boni Yayi sur le Sénat

Opposé à la création du Sénat lors de la révision constitutionnelle, l’ancien président Boni Yayi devrait finalement siéger au sein de la nouvelle institution. Pour le vice-président du parti Les Démocrates, Eugène Azatassou, ce changement de position s’explique par le caractère désormais constitutionnel du Sénat et le statut de membre de droit de l’ancien chef de l’État.

Boni Yayi devrait finalement prendre place au Sénat. L’information a été confirmée par Eugène Azatassou, vice-président du parti Les Démocrates, lors de son passage dans l’émission « Info-Hebdo » diffusée samedi sur Esae TV.

Pour le responsable de l’opposition, la décision de l’ancien président de siéger ne traduit pas un abandon de ses convictions. Elle découle avant tout de l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, qui fait des anciens présidents de la République, de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle des membres de droit du Sénat.

« Je partageais le même point de vue que le président Boni Yayi qui a marqué son désaccord pour la mise en place de cette institution », a rappelé Eugène Azatassou. « Maintenant, l’institution a été mise en place, c’est devenu actuellement une institution de la République », a-t-il ajouté.

Selon lui, une fois le Sénat consacré par la Constitution, ses membres de droit ne peuvent se soustraire à cette responsabilité. « Dès que c’est une institution de la République, il n’y a, à mon avis, pas de raison pour que, étant membre de droit, le président Boni Yayi ne siège pas », a-t-il affirmé.

Cette explication marque un changement par rapport aux déclarations de Boni Yayi, qui s’était publiquement opposé à la création du Sénat, estimant que cette institution représentait une charge supplémentaire pour les finances publiques et ne répondait pas aux priorités du pays.

Les propos d’Eugène Azatassou interviennent à quelques semaines de l’installation de la nouvelle chambre haute du Parlement. La séance inaugurale est prévue le 30 juillet prochain au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, à l’initiative du doyen d’âge, l’ancien président Nicéphore Soglo. La présence de Boni Yayi à cette première réunion est désormais attendue avec une attention particulière.

Le Sénat a été institué par la révision constitutionnelle adoptée en novembre 2025 et promulguée le 17 décembre 2025, qui a introduit une seconde chambre au sein du Parlement béninois, composée d’au moins 25 membres (membres de droit et personnalités désignées). Quant à la rémunération des sénateurs, elle demeure à ce jour inconnue. La Constitution renvoie sa fixation à un décret pris en Conseil des ministres, un texte que le gouvernement n’a pas encore publié.