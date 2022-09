Bénin: « les prochaines législatives ne seront pas libres et transparentes », RBD

La Résistance Béninoise dans la Diaspora (RBD) appelle au boycott des élections législatives du 08 janvier 2023. Dans une déclaration datant du 30 août 2022, elle a fait savoir que les conditions ne sont pas réunies pour que les prochaines élections soient libres et transparentes.

Se basant sur les expériences des législatives de 2019, les communales de 2020 et la présidentielle de 2021, la RBD doute de l’inclusivité et de la transparente des législatives à venir. « Ces expériences ont fini par mettre tout le monde d’accord sur ce qui est devenu désormais un principe : sous une dictature, on ne peut pas s’attendre à des élections libres et transparentes à moins que le peuple ne l’y contraigne », a expliqué la Coordination Générale de la RBD (CG/RBD).

A quelques semaines des élections, la RBD accuse le pouvoir de vouloir s’offrir une « opposition tolérée » pour cautionner la tenue des joutes électorales. « Les machinations en cours mettant en mouvement les deux partis du Président d’une part, et d’autre part, l’opposition tolérée puisqu’il en faut une pour montrer à la face du monde que c’est une élection authentique mettant en jeu la mouvance et l’”opposition” donnent déjà un avant-goût de ce qui se passera », lit-on dans la déclaration de presse.

Au regard des éléments développé ci-dessus, la RBD estime que « les prochaines législatives ne seront pas libres et transparentes ». Elle a par ailleurs énuméré trois principales conditions pour des élections libres et crédibles. « Pour des élections crédibles au Bénin, il faut : abroger les lois scélérates ; libérer les prisonniers politiques ; assurer le retour au pays des exilés qui le désirent », a-t-elle suggéré.