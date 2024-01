Bénin: les présidents des institutions ont échangé sur une possible révision de la constitution

- Publicité-

Les présidents d’institutions du Bénin ont tenu une réunion à Cotonou le mardi 26 décembre afin de discuter de divers sujets, notamment d’une potentielle nouvelle révision de la Constitution.

Cette réunion a été organisée en collaboration avec le ministre de la Justice. Au cours des discussions, le président de l’Assemblée Nationale, Louis Vlavonou, a souligné que la réforme constitutionnelle devrait entraîner une refonte totale du système.

« Nous, en tant que représentants de la nation tout entière, formons une institution de la République. Nous agissons comme une assemblée constituante, car ce qui est débattu et réalisé ici dépasse nos simples personnes. Il s’agit d’une refonte totale, c’est tout le système qui est en jeu« , a-t-il déclaré à Crystal News.

Le 13 avril 2023, Louis Vlavonou avait déjà mentionné, lors de son discours d’investiture à la tête de l’Assemblée nationale, son intention d’entreprendre une nouvelle révision de la loi fondamentale du Bénin.

« Dans un esprit de concertation, nous pourrions courageusement envisager d’apporter des ajustements à la Constitution« , avait-il déclaré. Il avait précisé que ces ajustements ne devraient pas remettre en cause « l’option républicaine et démocratique et la limitation à 02 du nombre de mandats du président de la République« .