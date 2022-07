Bénin: les œuvres d’art, exposées à la Présidence, réclamées à l’étranger pour une itinérance

En prélude à la réouverture de l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation », le Ministre du Tourisme de la Culture et des Arts, Jean-Michel ABIMBOLA, était l’invité de Vital Panou et de la Coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, ce dimanche 10 Juillet. Une occasion pour l’homme politique béninois de revenir sur l’intérêt qu’a porté le roi Mohammed VI sur ces œuvres d’art du Bénin pour des expositions itinérantes au Maroc.

Par visioconférence ce dimanche 10 Juillet 2022, le Ministre du Tourisme de la Culture et des Arts, Jean-Michel ABIMBOLA était face aux béninois de la diaspora. Organisée sur les canaux digitaux de l’activiste Vital Panou, cette rencontre de la Coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin portait sur la réouverture de l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation ». Une occasion pour M. Abimbola de parler du nouveau format de cette saison 2 de l’Exposition, mais également de faire le bilan de la saison 1.

Cette exposition diptyque « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la Restitution à la Révélation », qui a été ouverte en février dernier « nous a apporté la démonstration de combien nous sommes capables, tous ensemble béninois, de relever le défis d’une politique muséale et artistique respectant les standards internationaux », a déclaré le Ministre du Tourisme de la Culture et des Arts. Selon le Ministre qui, visiblement, est très satisfait des échos reçu de l’exposition, du 20 février au 22 mai au Palais de la Marina des œuvres d’art, « cette exposition a permis immédiatement à certains de réclamer nos œuvres à l’étranger pour une itinérance ».

Selon les propos du ministre Abimbola, le Bénin a conclu avec le Maroc, un accord pour une mise en itinérance du volet contemporain de l’exposition du Bénin, ceci en présence de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées du Maroc. « A partir cet automne, au mois d’octobre, les œuvres iront dans un premier temps au Maroc, feront plusieurs villes du Maroc, » a déclaré Jean-Michel Abimbola tout en précisant que les 26 trésors royaux récemment restitués par la France ne font pas partie de cet accord de mise en itinérance. Selon l’autorité, il s’agit uniquement du volet contemporain. « Nous n’avons aucune envie, toute suite, de les [ 26 œuvres des Trésors Royaux d’Abomey restitués par la France au Bénin, ndlr] renvoyer. Nous allons les garder d’abord. Ils nous ont tellement manqué. » a déclaré le ministre.