Bénin les nominations du conseil des ministres du mercredi 14 Septembre 2022

Le gouvernement du président Patrice Talon a tenu ce mercredi 14 Septembre 2022, son conclave hebdomadaire en présence du président de la République. Au cours de ce conseil des ministres, plusieurs mesures ont été prises.

Au titre des mesures individuelles, le gouvernement a prononcé des nominations dans plusieurs ministères notamment au ministère du cadre de vie et du développement durable et au ministère des affaires sociales et de la microfinance.

Point des nominations prononcées

Au ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable

Directeur général de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué

Monsieur Eke Gilles AMOUSSOU

Au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance

Directeur de cabinet

Monsieur Hervé Tété NANI

Directeur adjoint de cabinet

Madame Latifatou BOUKARY YOROU CHABI

Conseiller technique aux Affaires sociales et à la promotion du genre

Madame Flora Sylvie HOUNDJREBO BALLE

Conseiller technique Juridique

Madame Rafiatou ALASSANE.