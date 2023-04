Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 5 avril 2023

Le Conseil des ministres de ce mercredi 5 avril 2023 a prononcé plusieurs nominations au Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, au Ministère des Enseignements Maternel et Primaire et à la Cour Suprême.

Les nominations suivantes ont été prononcées :

■ A la Cour suprême

Sur proposition de son président,

Secrétaire général de la Cour suprême

Monsieur François Richard David KPENOU

■ Au ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation professionnelle

Directeurs départementaux comme ci-dessous, suite à l’appel à candidatures et après avis favorable du Conseil national de l’Education

Alibori

Monsieur Yabi Olladékpo ADEYANDJOU

Atacora

Monsieur Hospice TCHIATTI

Atlantique

Monsieur Mathias Amour AHOMADEGBE

Borgou

Monsieur Mahoutin Antonin DJOSSOU

Collines

Madame Clotilde NOUDEVIWA épouse DEDJI

Couffo

Monsieur Zénongnon KAKPO

Donga

Monsieur Sanni BABIO

Littoral

Madame Sènan Flore GODJO

Mono

Monsieur Carlos Eméry Hyacinthe ATOUN

Zou

Monsieur Médessy Rémy Ghislain AHOKPOSSI

■ Au ministère des Enseignements Maternel et Primaire

Directeurs départementaux, suite à l’appel à candidatures et après avis favorable du Conseil national de l’Education

Alibori

Monsieur Coomlan Justin AYELO

Atacora

Monsieur Nahini Pascal CHABI-BONI

Atlantique

Monsieur Codjo Camille TCHIAKPE

Borgou

Monsieur Kossi Judicaël IHUIKOTAN

Collines

Monsieur Romain C. AGBODJI

Couffo

Monsieur Anani Albert HOUNTONDJI

Donga

Monsieur Brice Espéra Caleb ELEGBEDE

Littoral

Madame Alphonsine GANSA

Mono

Monsieur Augustin YENOU

Ouémé

Monsieur Agossou Denis SOSSA

Plateau

Monsieur Yémalin Emile DOSSA

Zou

Monsieur Olou Alexandre ADIGLA.