Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 25 janvier 2023

Plusieurs nominations ont été prononcées en Conseil des ministres ce mercredi 25 janvier 2023. Lesdites nominations sont intervenues à la Présidence de la République, au ministère de la Justice et de la Législation au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et au ministère des Infrastructures et des Transports.

A la Présidence de la République

Délégué général au Contrôle et à l’Ethique dans l’Enseignement supérieur

Monsieur Epiphane SOHOUENOU, cumulativement avec ses fonctions administratives actuelles

Délégué général adjoint

Monsieur Cyrille GOUGBEDJI, cumulativement avec ses fonctions administratives actuelles

Délégués

Madame et Messieurs :

Rose FIAMOHE

Kpé Fo-Koku KPOGO

Norbert HOUNKONNOU

René Xavier PERRIN

Jules DEGILA

Au ministère de la Justice et de la Législation



Après avis du Conseil supérieur de la Magistrature

A la Chancellerie

Inspecteur général des Services judiciaires : Monsieur A. Christophe ATINMAKAN

Dans les juridictions

Au tribunal de première instance de première classe de Cotonou

4ème substitut du procureur de la République : Monsieur Herbert SOLEVO

5ème substitut du procureur de la République : Monsieur Yadèlin Justin SEGLE

Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche



Directeur de la Production halieutique : Monsieur Urbain Thibauthéon Arron Sonagnon BRITO

Au ministère des Infrastructures et des Transports



Directeur général de l’Agence nationale des Transports terrestres : Monsieur Richard DADA