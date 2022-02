Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 23 février 2022

Plusieurs nominations ont été prononcées en Conseil des ministres du mercredi 23 février 2022. Lesdites nominations sont intervenues à la Présidence de la République, au ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, au ministère de l’Industrie et du Commerce et au ministère de l’Eau et des Mines.

Sur proposition du président de la République des différents ministres, les nominations suivantes ont été prononcées.

A la Présidence de la République

Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés publics : Monsieur Ludovic GUEDJE

Au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Monsieur Rodrigue Noutaï HONKPEHEDJI

Directeur général des Affaires sociales : Monsieur Bruno GBEHINTO

Au ministère de l’Industrie et du Commerce

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Monsieur Sèdagbé Armel Gildas KESSE

Au ministère de l’Eau et des Mines

Conseiller technique aux Mines : Monsieur Evariste AGLI

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Madame Afia Marcelle MADINDE épouse OKE

Directeur général de l’Eau : Monsieur Saïd Kolawolé HOUNKPONOU

Directeur général de l’Office béninois de Recherches géologiques et minières : Monsieur Alassane OSSENI INOUSSA.