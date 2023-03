Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 22 mars 2023

Plusieurs nominations ont été prononcées en Conseil des ministres ce mercredi 22 mars 2023 au ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale ; ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Les nominations prononcées sont :



● Au ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale

Directeur des systèmes d’Information : Monsieur Liamidi LAGUIDE



● Au ministère de la Justice et de la Législation

Directeur adjoint de l’Ecole de Formation des Professions Judiciaires : Monsieur Marc DEGUENON

Conseiller Technique au suivi des Processus Politique et Législatif : Monsieur Yacoub Maxime BENDA BONI ADAMOU



● Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Directrice de l’Agence territoriale de Développement agricole du Plateau : Madame Baké Tounkara Madeleine LAFIA MORA

Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Mono : Monsieur Aboubakar WABI

Secrétaire Technique Permanent du Conseil National d’Orientation et de Suivi du secteur agricole : Madame Diane Roselyne Akuèmaho DJOSSINOU.