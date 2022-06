Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 1er Juin 2022

Réunis en Conseil des ministres ce mercredi 1er Juin 2022 en présence effective du chef de l’Etat, le gouvernement du président Patrice Talon a procédé à des nominations dans deux ministères.

En effet, sur proposition du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale et celui de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, six personnalités ont été nommées aux différents postes de responsabilités.

Au Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale:

Directeur général du Centre de Formation pour l’Administration Locale : Monsieur Christian Raoul KOUTHON

Au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique:

Conseiller technique aux activités académiques, de recherche et à l’innovation : Monsieur Philippe LALEYE

Conseiller technique à la digitalisation et au suivi des projets E-éducation : Monsieur Maxime HINSON

Conseiller technique au suivi des réformes institutionnelles, des infrastructures et équipements universitaires : Madame Armèle Fidèle GAYET ANIHOUVI

Conseiller technique à la promotion de l'entreprenariat, du partenariat et du dialogue social : Madame Rosalie WOROU

Madame Rosalie WOROU Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Monsieur Yaï Narcisse AGANI.