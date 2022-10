Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 19 octobre 2022

Plusieurs nominations ont été prononcées ce mercredi 19 octobre 2022 en Conseil des ministres. On note deux (02) nominations pour le compte de la présidence de la République et six (06) pour le Ministère du Travail et de la Fonction Publique.

A la présidence de la République

Coordonnateur de la cellule stratégique de développement du secteur de l’électricité : Monsieur Edouard DAHOME

Directeur général de Bénin Tourisme : Monsieur Willy ROSIER

Au ministère du Travail et de la Fonction Publique

Conseiller technique à la Fonction Publique : Madame Christine AHOUANDJINOU ZINSOU

Conseiller technique à la Valorisation des Ressources humaines de l’Etat : Madame Faousiath Ayikè M. RAIMI

Directeur général de la Fonction Publique : Monsieur Cossi Eric AINANMON

Directeurs Départementaux du Travail et de la Fonction Publique

Littoral : Monsieur Edgard DAHOUI

Zou : Monsieur Gérard Houénagnon TOKPO

Collines : Madame Gniré DAFIA YAROU