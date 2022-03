Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 16 mars 2022

Agriculture, Elevage et Pêche Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Zou : Monsieur Evariste Gounou.

Développement et Coordination de l’Action gouvernementale Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Monsieur Jacques Roland Amadou

Président de la Chambre du contrôle et du jugement des comptes de l’Etat : Monsieur Roch C. Gnahoui David ;

Plusieurs nominations ont été prononcées en Conseil des ministres ce mercredi 16 mars 2022. Lesdites nominations sont intervenues à la Cour des comptes, au ministère du Développement et Coordination de l’Action gouvernementale et au ministère de l’Agriculture, Elevage et Pêche.

