Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 13 juillet 2022

Ce mercredi 13 juillet 2022, plusieurs nominations ont été prononcées à la Présidence de la République, au ministère de l’économie et des finances et au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance.

A la présidence de la République

Collège de l’Autorité de Régulation du secteur de la Santé

Président : Monsieur Lucien DOSSOU GBETE

Membres :

Monsieur Delphin Kuassi MEHINTO

Monsieur Pakidaba Jacob M. NAMBONI

Monsieur Marie Epiphane SOHOUENOU

Monsieur Aholidji Boris Achille GBAGUIDI

Monsieur David ALAPINI

Madame Nicole PERIER

Monsieur Mohamed Salah BEN AMMAR

Secrétariat exécutif de l’Autorité de Régulation du secteur de la Santé

Secrétaire exécutif : Monsieur Richard Venance GANDAHO

Membre

Monsieur Blaise AHIVI

Au ministère de l’Economie et des Finances



Directeur national du Contrôle des Marchés publics

Monsieur Eric YETONGNON

Directeur national du Contrôle financier

Monsieur Aristide Aboyi EDAH SOHOU

Directeur général de l’Agence nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés

Monsieur Abdou Rafiou BELLO

Secrétaire technique de la Cellule de Suivi des Programmes économiques et financiers : Monsieur Pierrot SEGO

Au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance

Directeur général du Fonds national de microfinance

Monsieur Louis BIAO.