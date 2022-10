Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 12 octobre 2022

Trois nominations ont été prononcées ce mercredi 12 octobre 2022 en Conseil des ministres. Les ministères concernés sont : le ministère du cadre de vie et du développement durable ; le ministère de l’économie et des finances et le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi.

Sur proposition des différents ministres, les nominations suivantes ont été prononcées.

Au ministère de l’Economie et des Finances

Coordonnateur de l’Unité d’appui stratégique au ministre de l’Economie et des Finances : Monsieur Nicolas N’DIAYE

Au ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable

Directeur des Systèmes d’Information : Monsieur Abdou Aziz SOBABE ALI TAÏROU

Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

Directeur général de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises : Monsieur Edouard SEHLIN