Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 12 juillet 2023

Plusieurs nominations ont été prononcées ce mercredi 12 juillet 2023 en Conseil des ministres. Cinq ministères sont concernés par lesdites nominations. IL s’agit du ministère de l’Economie et des Finances, du ministère des Affaires Etrangères, du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle et du ministère de l’Industrie et du Commerce.

■ Au ministère de l’Economie et des Finances, en charge de la Coopération

Directeur général de la Coopération internationale

Monsieur Yassine LATOUNDJI

Conseiller technique juridique

Monsieur Thierno Kafui Eméric OLORY-TOGBE

Conseiller technique aux Finances

Madame Sarah KPENOU

Directeur général de la Caisse autonome de Gestion de la Dette

Monsieur Hugues Oscar LOKOSSOU

Directeur général du Financement du Développement

Monsieur Serge DOSSOU-YOVO

Directeur national du Contrôle des Marchés publics

Madame Chèrifatou ALI YERIMA

Directeur général de l’Agence de Collecte des Paiements et des Recouvrements

Monsieur Létondé Brice HOUETON

Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin

Madame Maryse LOKOSSOU

Secrétaire général de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF)

Monsieur Wilfried HOUEDOKOU

■Au ministère des Affaires Etrangères

Ambassadeur de la République du Bénin près la France

Madame Corine BRUNET

■ Au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Conseiller technique à l’entrepreneuriat, aux partenariats et au dialogue social

Madame Sylvie Vitondin DE CHACUS

ü Au ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle

Secrétaire général adjoint du ministère

Monsieur Alain Alexis Coovi DEGAN

ü Au ministère de l’Industrie et du Commerce

Directeurs départementaux ainsi qu’il suit :

Atacora-Donga

Monsieur Hantarou KPARA

Atlantique-Littoral

Monsieur Fernando José Obalola JOSE

Borgou-Alibori

Monsieur Rufus SARE

Mono-Couffo

Madame Doris TOSSOU

Ouémé-Plateau

Madame Hermine HODONOU SAVI

Zou-Collines

Madame Rachidat ADEGOKE.