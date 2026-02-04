Benin Web TV
LIVE

Bénin : les nominations du conseil des ministres du 04 février 2026

Au Bénin, deux nominations ont été prononcées en conseil des ministres ce mercredi 04 février 2026 au ministère de la santé.

Le · MàJ le
Politique
715vues
Bénin : les nominations du conseil des ministres du 04 février 2026
Publicité
1 min de lecture
Google News

Au Bénin, deux nominations ont été prononcées en conseil des ministres ce mercredi 04 février 2026 au ministère de la santé.

Monsieur METOGNIGBENA Blaise Guézo-Mèbo est nommé Directeur général de l’Agence nationale des soins de santé primaire et

Monsieur Orou Bagou YOROU CHABI est nommé directeur général de l’Agence nationale pour la transfusion sanguine.

Publicité

Articles liés

Bénin : une unité d’appui en ressources humaines créée à la présidenceBénin : compte rendu du conseil des ministres du 04 février 2026Bénin : les grandes décisions du conseil des ministres du 04 février 2026Bénin : la mairie de Cotonou lance le recensement des conducteurs de taxi-motos et tricycles
Merci pour votre lecture — publicité