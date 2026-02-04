Bénin : les nominations du conseil des ministres du 04 février 2026
Au Bénin, deux nominations ont été prononcées en conseil des ministres ce mercredi 04 février 2026 au ministère de la santé.
Politique
Monsieur METOGNIGBENA Blaise Guézo-Mèbo est nommé Directeur général de l’Agence nationale des soins de santé primaire et
Monsieur Orou Bagou YOROU CHABI est nommé directeur général de l’Agence nationale pour la transfusion sanguine.
