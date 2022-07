Bénin: les nominations du conseil des ministres de ce mercredi 27 Juillet

Le gouvernement de la rupture a tenu ce mercredi 27 Juillet 2022, son conclave hebdomadaire en présence effective du chef de l’Etat le président Patrice Talon. Au cours de ce conclave, plusieurs nominations ont été prononcées.

Au cours du conseil des ministres de ce mercredi 27 Juillet 2022, le gouvernement du président Patrice Talon a prononcé plusieurs nominations notamment au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi et au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance.

En effet, sur propositions des ministres concernés, les personnes ci-après ont été nommées en conseil des ministres de ce mercredi. Il s’agit:

Point des nominations de ce mercredi

Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

Conseiller technique juridique : Monsieur Eric NATA

Monsieur Eric NATA Conseiller technique à la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises : Monsieur Aguyl M. CHABI LAFIA

Au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance

Directeurs départementaux des Affaires Sociales et de la Microfinancepour les départements suivants :

Donga : Madame Anice GAMBARI ADAM

Madame Anice GAMBARI ADAM Atacora : Madame Saoudatou SALIFOU ZAKARI.