Bénin: les mises en garde du FP contre le projet de base de drones militaires américains

- Publicité-

La récente tribune du Front Patriotique (FP), dirigé par Laurent Metongnon, soulève des préoccupations quant aux pourparlers militaires en cours entre les États-Unis et trois pays de la CEDEAO, dont le Bénin.

Selon le FP, ces pourparlers concernent la mise en place d’une base de drones militaires américains le long des côtes ouest-africaines. La tribune, publiée le 16 janvier 2024, encourage la population à s’opposer à cette initiative, affirmant qu’elle n’a pas pour but de lutter contre le djihadisme, mais plutôt de servir les intérêts stratégiques des Américains et de leurs alliés de l’OTAN.

En effet, dans un article daté du 3 janvier 2024, le Wall Street Journal rapporte que les États-Unis sont en pourparlers avec trois pays, à savoir la Côte-d’Ivoire, le Ghana et le Bénin, en vue d’établir des bases de drones militaires dans ces régions. Selon l’article, l’objectif de cette installation serait de contrer l’influence des groupes djihadistes et de la Chine en Afrique de l’Ouest.

Il est également mentionné que ces pays, bien que relativement stables et prospères, font face aux risques découlant de la présence de groupes djihadistes dans la région du Sahel, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

- Publicité-

Toute cette situation, selon le Front Patriotique, semble être une provocation sérieuse. A l’en croire, depuis que les gouvernements de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont décidé de coordonner leurs efforts pour lutter contre les groupes terroristes et expulser les troupes françaises qui les soutenaient et les protégeaient, l’OTAN est en état de panique.

Selon l’organisation coordonnée par Laurent Metongnon, l’impérialisme américain est l’un des plus dangereux qui a détruit l’Irak, l’Afghanistan, la Libye.

Cet impérialisme s’est manifesté avec une grande cruauté au Viêt-Nam dans les années soixante, à la suite de la colonisation française, et il permet actuellement à Israël de ravager Gaza. Non, l’impérialisme américain ne se déploie pas sur nos côtes pour combattre les djihadistes ! Il ne l’a jamais fait, prévient le FP dans sa tribune. L’organisation appelle le peuple béninois et tous les patriotes, à s’opposer de toutes leurs forces à ce projet criminel.

- Publicité-

La tribune du Front Patriotique

Dans un article en date du 3 janvier 2024, le Wall Street Journal indique que les Etats-Unis négocient avec trois pays, la Côte-d’Ivoire, le Ghana et le Bénin en vue d’implanter des bases de drones militaires dans ces pays.

Cette installation aurait pour objectifs, de : « contrer les groupes djihadistes et les influences de la Chine en Afrique de l’Ouest ». Et l’article d’ajouter : « Ces pays, bien que relativement stables et prospères, font face aux risques de retombées de la présence de groupes djihadistes dans la région du Sahel, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger ».

Tout cela sonne comme une provocation. En effet, depuis que les gouvernements de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont décidé de mutualiser leurs efforts de guerre contre les groupes terroristes et de chasser les troupes françaises qui les entretenaient et les protégeaient, c’est la panique au niveau des forces de l’OTAN.

Depuis surtout la prise de Kidal qui était leur base arrière, c’est la débandade au niveau des groupes terroristes. Il n’y a pas de jours où les terroristes ne reçoivent des coups de massue et ne subissent des défaites surtout depuis l’entrée en service de drones militaires utilisés par l’AES sur le champ de bataille.

La peur a changé de camp ainsi que les rapports de force sur le terrain. Voilà pourquoi, il faut tout faire pour venir en aide aux terroristes. L’année dernière, quatre espions français en mission ont été arrêtés au Burkina Faso. Le projet d’installation des bases de drones militaires américains dans notre pays, en Côte-d’Ivoire et au Ghana rentre dans le plan diabolique d’aide de l’OTAN aux groupes terroristes.

En effet, la France étant discréditée et vomie, ce sont les USA qui peuvent faire l’affaire. Voilà ce que vise l’installation de bases de drones militaires dans notre sous-région. Il faut encercler l’AES pour la détruire. Déjà, au Nigéria, les douanes auraient saisi une cargaison de dizaines de drones d’une valeur de 18 milliards CFA. A qui étaient destinés ces drones ? A un Etat ? Sûrement pas.

Après avoir ouvert les portes de notre pays à l’armée française qui y entretient des bases militaires d’agression contre notre peuple, Patrice Talon va-t-il permettre aux USA d’installer des bases militaires de drones au Bénin ? Ignore-t-il que l’impérialisme américain est l’un des impérialismes les plus barbares au monde ?

Cet impérialisme qui a détruit l’Irak, l’Afghanistan, la Libye. Cet impérialisme qui s’est illustré par sa cruauté au Viêt-Nam dans les années soixante à la suite de la France coloniale, et qui actuellement permet à Israël de mettre Gaza à feu et à sang. Non, l’impérialisme américain ne vient pas sur nos côtes pour combattre les djihadistes ! Il ne l’a jamais fait.

Il vient pour ses intérêts et celui de ses alliés de l’OTAN. Il est présent au Niger depuis une dizaine d’années sans détecter les terroristes qui y opèrent.

Voilà pourquoi le Front Patriotique dénonce le Président Talon dans sa volonté d’octroi de toute possibilité à l’impérialisme américain d’installer quelque base militaire dans notre pays.

En ayant déjà accueilli les troupes militaires françaises dans notre pays, Patrice Talon aggraverait son cas s’il se permettait une nouvelle forfaiture en autorisant les troupes américaines à s’installer sur le sol de Béhanzin, de Bio Guèra, de Saka Yérima et Kaba.En conséquence, le Front Patriotique appelle le peuple béninois et tous les patriotes, à s’opposer de toutes leurs forces à ce projet criminel du Président Patrice Talon.

En tout état de cause, le Front Patriotique le met en garde et l’avertit qu’il sera le seul responsable devant notre peuple, devant les mânes de nos ancêtres et devant l’Histoire de cette nouvelle forfaiture en préparation.

Cotonou, le 16 janvier 2024

Le Coordonnateur Général

Laurent METONGNON