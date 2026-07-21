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Bénin: les membres du Sénat convoqués à une réunion vendredi prochain

Les membres du Sénat sont convoqués le 25 juillet prochain par le doyen d’âge, le président Nicéphore Soglo.

Edouard Djogbénou
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Bénin: les membres du Sénat convoqués à une réunion vendredi prochain
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​Selon les informations de Bip Radio relayées par L’Investigateur, la mise en place de la nouvelle haute chambre parlementaire entre dans sa phase décisive. Les membres du Sénat sont ainsi convoqués pour une réunion préparatoire le vendredi 25 juillet 2026.

Cette rréunion préparatoire qui sera présidée par l’ancien président Nicéphore Soglo permettra de préparer l’installation officielle de l’institution prévue pour le jeudi 30 juillet 2026.

​D’après les précisions apportées par l’ancien président de la République et doyen d’âge des membres de droit, Nicéphore Dieudonné Soglo, les démarches préparatoires conduisant à la fixation de la date du 30 juillet sont finalisées.

Cette installation permettra d’officialiser le fonctionnement de l’institution avant les célébrations de la fête nationale du 1er août.

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