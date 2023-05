Bénin: les grandes décisions du Conseil des ministres du 31 mai 2023

Le gouvernement a tenu ce mercredi, son traditionnel conclave ministériel. Plusieurs sujets ont été abordés sous la présidence du Chef de l’Etat. En attendant le compte rendu complet, retrouvez ici les grandes décisions.

MESURES NORMATIVES

■ Modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des garderies d’enfants et structures assimilées ;

■ Approbation des statuts de l’Institut national d’ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs.



COMMUNICATIONS

■ Recrutement de 167 agents au profit du ministère de la Justice et de la Législation au titre de l’année 2023 ;

■ Missions d’ingénierie pédagogique et montage de formations aux standards internationaux portés par l’Agence de Développement de Sèmè City ; puis d’assistance à l’évaluation, la sélection, la structuration, la contractualisation pour la mise en œuvre de nouveaux opérateurs

- Publicité-



MESURES INDIVIDUELLES

■Nomination au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts