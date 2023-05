Bénin: les grandes décisions du Conseil des ministres du 3 mai 2023

- Publicité-

Le gouvernement a tenu ce mercredi 03 mai 2023, sa traditionnelle séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Ci-dessous les sujets phares abordés.

MESURES NORMATIVES

●Adoption du Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle 2024-2026 ;

●Modification des statuts de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin ;

●Composition et fonctionnement du Comité stratégique de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin ;

●Approbation des statuts modifiés de l’Agence béninoise pour le développement du tourisme et nomination des membres de son Conseil d’orientation stratégique ;

●Attributions, composition et fonctionnement de la Commission de réforme pour infirmité incurable des personnels des Forces de défense, de sécurité et assimilées

COMMUNICATIONS

Approbation du dispositif d’intervention de l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises ;

Organisation des assises nationales sur la croissance démographique et le développement au Bénin ;

Contractualisation pour les travaux de déplacement de réseaux dans le cadre du projet de construction de l’échangeur du carrefour VÊDOKO à Cotonou .

MESURES INDIVIDUELLES

Nominations

MESURES INDIVIDUELLES Nominations Au ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation professionnelle

Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi.