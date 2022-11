Bénin: les grandes décisions du Conseil des ministres du 23 novembre 2022

Le gouvernement a tenu ce mercredi 23 novembre 2022, sa traditionnelle séance hebdomadaire. Sous la présidence du président de la République, plusieurs sujets ont été abordés. Retrouvez ci-dessous les grandes décisions prises.

MESURES NORMATIVES

● création, composition, attributions et fonctionnement du comité national d’attribution des logements sociaux et économiques ;

● nomination des membres du Conseil d’administration du Centre national de gestion des réserves de faune .

COMMUNICATIONS

● Indemnisation des personnes affectées par la libération du site du campement pastoral pilote de Gogounou dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants au Bénin (ProSeR);

● Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération dans le cadre de la construction d’un Centre hospitalier universitaire général et d’un Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant à Togbin ;

● Compte rendu des travaux du comité interministériel de pilotage sur les mesures pour l’assainissement, l’achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur toute l’étendue du territoire national .

MESURES INDIVIDUELLES

Nomination

au ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle