Bénin : les grandes décisions du conseil des ministres du 13 mai 2026
Au Bénin, le gouvernement a tenu ce mercredi 13 mai 2026 son dernier Conseil des ministres au Palais de la Marina. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance marquant la fin du second mandat du Président Patrice Talon.
Soussouni D.Voir tous ses articles
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Politique
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