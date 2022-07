Bénin: les grandes décisions du Conseil des ministres du 13 juillet 2022

Le gouvernement a tenu ce mercredi 13 juillet 2022, sous la présidence effective du président Patrice Talon, sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Retrouvez ci-dessous les grandes lignes des décisions prises:

MESURES NORMATIVES

Actualisation du code des valeurs et d’éthique de la Fonction publique ;

Organisation des procédures de l’évaluation environnementale et sociale ;

Certification des formations professionnelles par apprentissage ;

transmission à l’Assemblée nationale, pour autorisation de ratification, de l’accord de coopération monétaire signé entre les pays membres de l’Union monétaire ouest africaine (UEMOA) et la France, le 21 décembre 2019 .

COMMUNICATIONS

Mission de maîtrise d’œuvre partielle dans le cadre de l’aménagement hydro-agricole de 8.000 ha de terres et de la construction/réhabilitation de 80 retenues d’eau au Bénin ;

Mise en formation des 662 aspirants au métier d’enseignant et de 4 élèves professeurs certifiés des lycées techniques agricoles .



MESURES INDIVIDUELLES

Nominations

au ministère de l’Economie et des Finances ;

au ministère de la Santé ;

au ministère des Affaires sociales et de la Microfinance.