Bénin : les grandes décisions du conseil des ministres du 04 mars 2026
Au Bénin, le gouvernement dirigé par le président Patrice Talon s’est réuni ce mercredi 04 mars 2026 en conseil des ministres au Palais de la Marina . A cet effet, plusieurs décisions ont été prises.
Soussouni D.Voir tous ses articles
Le · MàJ le
Politique
1 232vues
Publicité
1 min de lecture
Au Bénin, le gouvernement dirigé par le président Patrice Talon s’est réuni ce mercredi 04 mars 2026 en conseil des ministres au Palais de la Marina . A cet effet, plusieurs décisions ont été prises.
Articles liés
Bénin : Victor Dassi Adossou reconduit à la tête de la Cour SuprêmeBénin : une réunion de crise annoncée chez les Démocrates après la démission de Boni YayiBénin : voici ceux qui dirigeront le parti les Démocrates après Boni YayiBénin : l’intégralité de la déclaration de Boni Yayi annonçant sa démission des Démocrates
Merci pour votre lecture — publicité