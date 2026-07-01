Bénin : les grandes décisions du conseil des ministres du 01 juillet 2026
Au Bénin, le gouvernement a tenu ce mercredi 01 juillet 2026 le Conseil des ministres au Palais de la Marina. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance.
Soussouni D.Voir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Actus
9 878vues
Publicité
2 min de lecture
Mesures Normatives
- Harmonisation des coûts des actes judiciaires et institution du règlement électronique ;
- Rappel de l’interdiction de commercialisation des pesticides non autorisés à l’emploi au Bénin ;
- Adoption des décrets d’application de la loi n° 2024-28 du 26 juillet 2024 portant création des ordres nationaux du Bénin ;
- Fixation de la structure-type des ministères ;
- Adoption des décrets portant attributions, organisation, et fonctionnement des différents ministères.
Communications
- Acquisition d’équipements au profit de divers hôpitaux ;
- Contractualisation avec divers prestataires pour la mise en œuvre du projet e-learning ;
- Adoption de la Politique Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (PNLTP) 2027-2036 et sa Stratégie Nationale (SNLTP) 2027-2031 ;
- Autorisation de réduction des redevances applicables aux espaces marchands des marchés urbains et régionaux des Pôles commercial TOKPA YÔYÔ et agroalimentaire TOKPA DAHO ;
- Autorisation de l’avancement au douzième échelon des agents de l’Etat remplissant les conditions d’éligibilité.
Mesures Individuelles
- Nominations à la Présidence de la République ;
- Nominations au Sénat ;
- Nominations au Conseil économique et social ;
- Nominations au ministère de la Justice et de la Législation ;
- Nominations au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines ;
- Nominations au ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine ;
- Nominations au ministère de la Santé ;
- Nominations au ministère du Cadre de Vie et des Transports ;
- Nominations au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation professionnelle ;
- Nominations au ministère de l’Economie et des Finances ;
- Nominations au ministère en charge des Finances et de la Microfinance ;
- Nominations au ministère en charge de la Mobilisation des Ressources extérieures et de la Gestion de la Dette ;
- Nominations au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.
Articles liés
Bénin : le port de l’uniforme désormais obligatoire pour les conducteurs de taxi-moto à KétouBénin: pris en flagrant délit de vol de cabris un père de famille condamné à 12 mois de prison“Togbè Yéton vs Meko Prod : à qui appartient vraiment le masque ?”Assemblée nationale : Rachidi Odjo prend la tête de la Cellule de communication
Merci pour votre lecture — publicité
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.