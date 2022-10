Bénin: les explications de Wilfried Léandre Houngbédji sur la création du FDAC

Au cours d’une rencontre tenue ce vendredi 21 octobre 2022 dans les locaux de Bénin Web TV, le Porte-parole du gouvernement a donné des détails sur la création du Fonds de Développement des Arts et de la Culture (FDAC). Wilfried Léandre Houngbédji est revenu sur les éléments qui motivent l’initiative de l’exécutif.

Le Conseil des ministres du mercredi dernier a annoncé la création du Fonds de Développement des Arts et de la Culture, en lieu et place du Fonds des Arts et de la Culture. « La dynamique que le Gouvernement envisage aujourd’hui, c’est de simplifier au mieux l’administration du Fonds », a justifié le Porte-parole du gouvernement.

Selon les explications de Wilfried Léandre Houngbédji, la nouvelle formule du Fonds des Arts, s’inscrit dans une vision très large, qui va au-delà de « l’aide ». « Il ne s’agit donc plus seulement d’aider. Il s’agit de faire en sorte que se développent ce secteur, ses acteurs, ses animateurs afin qu’eux aussi vivent de plus en plus bien de ce qu’ils font », a-t-il clarifié.

Dans l’opérationnel, le Fonds fonctionnera sur la base des travaux des comités scientifiques et artistiques qui seront mis en place. Selon le Porte-parole, les décisions relatives au décaissement des ressources et l’examen des projets des artistes demandeurs, seront confiés aux comités.