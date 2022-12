Bénin: les enseignants ACDPE-2016 boudent et réclament leur arrêté de mise en formation

Les enseignants ACDPE-2016 recrutés avec la Licence Professionnelle et mis à disposition du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et la Formation Professionnelle boudent leur ministère de tutelle et demandent l’intervention du président Patrice Talon pour la régularisation de leur statut.

Dans un mémorandum dont BENIN WEB TV a reçu copie, les enseignants ACDPE-2016 ont exprimé leur mécontentement face à l’inexistence d’un arrêté régissant leur carrière. Après leur dénonciation en 2017, les 270 ACDPE sont montés au créneau pour révéler les injustices dont ils se disent victimes.

Selon le mémorandum, ils sont au total deux cents soixante-dix (270) enseignants à être recrutés avec la Licence Professionnelle et déployés dans les lycées techniques agricoles, les lycées techniques industriels, les centres de formation et les centres de métiers en 2016.

Depuis six ans, ils ont été déployés dans les lycées techniques agricoles, les lycées techniques industriels, les centres de formation et les centres de métiers où ils exercent le travail des professeurs certifiés et interviennent dans les classes du second cycle.

Changement de la catégorie A à la catégorie B

D’après le mémorandum consulté par BENIN WEB TV, le formulaire de contrat qui leur a été présenté était sans corps, sans grade ni salaire. A la surprise générale ils ont été classés dans la catégorie B, échelle 1, échelon 1 alors qu’ils ont été recrutés dans la catégorie A « par application de la loi n° 2015-18 portant statut général de la fonction publique qui stipule en son article 91 que la troisième échelle de la catégorie A est constituée « du diplôme du niveau 1 des Ecoles et Instituts de l’enseignement supérieur, licence professionnelle ou équivalent » et du décret N° 2015-373 du 24 juin 2015 portant régime juridique d’emploi des Agents Contractuels de l’Etat (ACE) qui précise en son article 10 dernier alinéa que la troisième échelle de la catégorie A est composée de : « diplôme du niveau 1 des écoles et instituts de l’enseignement supérieur, maîtrise ou équivalent ».

Bien qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause après plusieurs revendications, ils ont répondu à leur mise en formation initiale d’enseignants du MESTFP, à l’ENSET de Lokossa le 23 décembre 2022. « Contre toute attente, le Directeur Adjoint de l’ENSET nous annonce que les détenteurs de Licence professionnelle seront formés pour le BAPET alors que depuis sa création, l’ENSET a toujours formé les titulaires de Licence Professionnelle pour le CAPET », font-ils remarquer.

Le BAPET ou le CAPET ? Un mélange de statut

Le compte rendu du conseil des ministres du 30 juin 2021 précisait que parmi les 662 aspirants qui avaient été recrutés et envoyés en formation au profit des lycées techniques agricoles les 517 aspirants de niveau licence professionnelle seront formés pendant deux ans pour obtenir le CAPET. Par la suite, le compte rendu du conseil des ministres du 29 juillet 2020 a annoncé qu’il a été procédé au recrutement de 60 élèves professeurs certifiés.

Selon le tableau des corps du concours de ces 60 élèves professeurs certifiés du MESTFP, ils sont tous titulaires d’un baccalauréat + 2 ans révolus et seront formés pour le CAPET. Les ACDPE de la promotion des reversés en 2008 dans l’Enseignement Technique et la Formation professionnelle, avec la licence professionnelle ont été aussi formés pour le CAPET.

Mieux, conformément à l’arrêté interministériel n° 111 / MESTFP / MTFP /MEF / SGM / DPAF / DETFP / DESG / SA / 030SGG21 du 19 juillet 2022 signé par l’actuel Ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (MESTFP), portant mise en formation des enseignants, les enseignants ayant le DTS sont envoyés en formation pour le CAPET.

Ce mélange de statut et de catégorie fait grincer les dents dans les rangs des enseignants ACDPE-2016 qui implorent l’intervention du président Patrice Talon pour la séparation des corps, grades et catégories.

Les enseignants ACDPE-2016 réclament réparation

Le même mémorandum précise que, pour se mettre aux pas, depuis leur recrutement, certains d’entre eux, titulaires de licence professionnelle ayant les moyens, ont pu s’inscrire sur fonds propres et ont obtenu leur CAPET à l’ENSET de Lokossa. Conscient de la volonté du président Patrice Talon à améliorer les conditions de vie des enseignants, les ACDPE-2016 l’appellent au secours.

C’est pourquoi, avant le démarrage de leur formation initiale, ils réclament l’obtention de leur arrêté de mise en formation, le décalage du premier regroupement de la formation initiale des enseignants recrutés avec la licence professionnelle afin de corriger l’injuste qui, disent-ils, s’annonce sur leur promotion et sur leur carrière en respect des textes en vigueur en République du Bénin et pour l’efficacité du secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.