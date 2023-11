Bénin – élections générales de 2026: Nadine Okoumassoun exprime ses attentes à Talon

- Publicité-

Militante du parti les démocrates, Nadine Okoumassoun a adressé une lettre ouverte au président Patrice Talon. Dans cette correspondance l’ancienne pensionnaire de la prison civile de Cotonou attire l’attention du chef de l’Etat sur sa responsabilité historique de faire en sorte que les élections générales de 2026 se fassent dans les conditions de transparence et d’équité.

« Monsieur le Président de la République, alors que vous bouclez la première moitié de votre second et dernier mandat constitutionnel à la tête de notre pays, je viens, avec tout le respect dû à votre rang, attirer votre attention sur certains faits qui appellent de votre part une prompte réaction, en vue de vous aménager une honorable porte de sortie de scène en 2026. » Ainsi écrit Nadine Okoumassoun dans une lettre ouverte à l’attention du président Patrice Talon.

Dans ladite lettre à l’allure d’une doléance, l’activiste politique, a rappelé que pendant longtemps, le Bénin s’est illustré comme un phare de la démocratie en Afrique, et les élections étaient des moments de fête. « Ces acquis ont rendu possible qu’un homme, tel que vous, revenu d’exil, et ayant peu de soutien au sein de la classe politique accède à la magistrature suprême, en battant le candidat soutenu par le président de la République sortant« , rappelle-t-elle dans la lettre avant de préciser que les élections générales de 2026 s’offrent « à vous comme une occasion en or pour être porté en triomphe par vos compatriotes, si elles se tiennent dans des conditions transparentes, inclusives et pacifiques« .

Si, a contrario, indique-t-elle dans sa lettre, « elles devraient donner lieu à un hold up, à la façon de la plupart des scrutins tenus sous votre présidence, vous aurez ouvert la boîte de Pandore et serez tenu, devant l’histoire, responsable du plus grave déchirement de notre beau pays« .

- Publicité-

Or, pour que des élections se déroulent dans les normes d’inclusion et de transparence, il est important que les institutions impliquées dans l’organisation du scrutin ne soient pas entre les mains exclusives de votre famille politique, affirme-t-elle. A titre d’illustration, elle fait remarquer que la « CENA, la Cour Constitutionnelle sans oublier l’organe en charge de l’état civil sont tous tenus exclusivement par les hommes proches du chef de l’Etat.

Elle souhaite que le président de la République use de son autorité pour rétablir l’équilibre au sein des organes en charges des élections en permettant l’entrée de l’opposition. « J’aimerais pouvoir garder l’espoir que vous prendrez en considération ces légitimes attentes que je soumets à votre auguste attention« , a-t-elle conclu.