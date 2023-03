Bénin: les dossiers de 25 structures financières non agréés devant la BEF

Plusieurs structures financières non agrées intervenant dans la mobilisation de public paient le prix de leur entêtement. Les dossiers de plusieurs d’entre elles sont devant la brigade économique et financière (BEF) pour non respect des exigences de l’arrêté interministériel numéro 2022-538/Mef/misp/Dc/Dg-Anssfd/Dga/Dar/Cm du 4 mars 2022.

Face aux multiples plaintes qui lui sont parvenues sur l’activité de collecte illégale d’épargne dénommée « Adogbê » et autres activités appelant la mobilisation de l’épargne public, le gouvernement a pris l’arrêté interministériel numéro 2022-538/Mef/misp/Dc/Dg-Anssfd/Dga/Dar/Cm du 4 mars 2022 qui stipule qu’: « Il est interdit sur toute l’étendue du territoire national, l’activité de la collecte illégale de l’épargne dénommée « Adogbè » ou toutes autres formes ou appellations du genre ».

Mas cet arrêté interministériel n’a pas dissuadé certaines structures non agréées qui continuent de collecter l’épargne public au mépris de l’arrêté signé par les ministres Alassane Séidou et Romuald Wadagni. Mais dans le cadre de la mise en oeuvre de l’arrêté interministériel, une vingtaine de structures ont été épinglées.

Reçu ce mardi sur l’émission « Eco de la semaine », le directeur général de l’Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés (Anssfd), Abdou Rafiou Bello a confié que courant 2022, 25 structures non agréées ont été épinglées et leur dossier transmis à la brigade économique et financière.

Dans son développement, Abdou Rafiou Bello a fait savoir que la collecte de l’épargne est réglementée et encadrée par des textes communautaires des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). A ce titre, précise-t-il, pour collecter de l’épargne, il faut être soit une banque ou une institution de microfinance. Pour aller sur le marché financier, il faudra être une société de gestion d’intermédiation et avoir un agrément du Conseil régional des marchés financiers.

Mais au mépris de ces exigences, plusieurs structures et des individus mal intentionnés continuent en marge du cadre juridique installé d’exercer des fonctions pourtant réglementées par des textes.

Prenant ses responsabilités, le gouvernement a décidé de faire appliquer l’arrêté interministériel numéro 2022-538/Mef/misp/Dc/Dg-Anssfd/Dga/Dar/Cm du 4 mars 2022 signé par les ministres Alassane Séidou et Romuald Wadagni. Plusieurs structures sont donc épinglées et le gouvernement maintient la veille pour décourager ces structures souvent responsables d’escroquerie de masse.