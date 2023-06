Bénin: les députés en séances plénières mercredi prochain(points à l’ordre du jour)

Par communiqué signé du secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, président de l’institution parlementaire convie ses camarades à une séances plénières le mercredi 21 et le jeudi 22 Juin 2023.

Les députés de la neuvième législature sont attendus demain Mercredi 21 Juin 2023 au palais des gouverneurs à Porto Novo. Ils sont conviés à une séance plénière par le président Louis Vlavonou. C’est par un communiqué du secrétaire général administratif que la première autorité de l’institution parlementaire a convoqué ses collègues députés à cette séance qui va durer deux jours.

Pour la journée du mercredi 21 Juin, les députés auront à poser des questions orales relatives au tarif de passage pour les véhicules légers au poste de péage de Tigninti dans la Commune de Natitingou et à la qualité des prestations au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou. Le jeudi 22 Juin, ils vont à nouveau se retrouver autour de la relecture de la loi n°2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin.

