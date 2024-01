Bénin: les députés donnent leur accord pour la Transition du Franc CFA à l’Eco

- Publicité-

Les députés de la 9e législature ont adopté à l’unanimité ce mardi 23 janvier l’accord de coopération monétaire signé à Abidjan, le 21 décembre 2019, entre les gouvernements des États membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Umoa).

Au Bénin, les députés ont donné leur accord de principe pour la Transition du Franc CFA à l’Eco en 2027. L’accord de coorpération a été adopté à l’unanimité par les député et sa ratification autorisée. Cet accord marque un tournant majeur dans l’histoire économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest.

En effet l’accord de coopération monétaire signé à Abidjan, le 21 décembre 2019, entre les gouvernements des États membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Umoa) comprend un préambule et dix articles répartis en cinq titres qui abordent les principes relatifs au rôle de la République française, les relations entre la République française et l’Umoa, les dispositions applicables au titre de la prévention et de la gestion de crise, ainsi que des dispositions finales.

L’une des réformes les plus significatives consacrées par cet accord est l’arrêt de la centralisation des réserves de changes au Trésor français, marquant ainsi une évolution majeure dans le système financier régional. De plus, le retrait de tous les représentants français des organes de décision et de gestion de l’Umoa témoigne d’une volonté d’indépendance et de souveraineté renforcée.

- Publicité-

L’accord signé à Abidjan s’inscrit dans une démarche visant à moderniser l’Umoa en vue de faciliter son extension progressive à d’autres pays de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), tout en préparant le terrain pour la transition du Fcfa à l’Eco lorsque les pays de l’union intégreront la nouvelle zone Eco.