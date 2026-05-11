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Bénin: Les Démocrates saluent la qualification historique des Amazones U20

Le parti Les Démocrates a exprimé sa fierté et sa joie à la suite de la qualification de l’équipe nationale féminine U20 du Bénin pour la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA, prévue en Pologne en 2026.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
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Bénin: Les Démocrates saluent la qualification historique des Amazones U20
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Dans un communiqué daté du 11 mai 2026 et signé à Cotonou, la formation politique salue un « exploit historique » qui consacre le talent et la détermination des jeunes joueuses béninoises.

Le texte souligne que cette performance est le fruit du travail, de la discipline et du courage des Amazones, désormais considérées comme des ambassadrices de la jeunesse et de la nation.

Le parti appelle à célébrer cette réussite comme un symbole d’espoir et de fierté nationale, tout en encourageant la poursuite des efforts pour la promotion du sport féminin au Bénin.

Le communiqué conclut par un hommage vibrant : « Honneur et gloire à nos jeunes Amazones ! Vive la jeunesse béninoise ! Vive le Bénin ! »

Cette qualification marque une étape majeure pour le football féminin béninois, qui s’inscrit désormais dans la dynamique des grandes nations sportives africaines.

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