Bénin : Les Démocrates demandent à entendre Thomas Boni Yayi avant d’accepter sa démission

La direction des Démocrates n’a toujours pas entériné la démission annoncée par l’ancien chef de l’État de la tête du principal parti d’opposition. La question a occupé l’essentiel des échanges lors de la réunion de coordination nationale qui s’est tenue au siège du parti ce vendredi 6 mars.

La direction des Démocrates n’a toujours pas entériné la démission annoncée par l’ancien chef de l’État de la tête du principal parti d’opposition. La question a occupé l’essentiel des échanges lors de la réunion de coordination nationale qui s’est tenue au siège du parti ce vendredi 6 mars.

La lettre par laquelle le retrait a été porté à la connaissance des instances, datée du 3 mars, invoquait des motifs de santé. Pourtant, les dirigeants du parti jugent indispensable d’entendre personnellement l’intéressé avant d’enregistrer toute décision formelle.

Les participants à la rencontre ont exprimé leur volonté de clarifier les raisons et les conséquences politiques d’un tel départ. Plutôt que d’accepter le courrier comme acte définitif, ils ont préféré suspendre toute démarche administrative et demander une audience directe pour recueillir des explications de vive voix.

Publicité

Au cours de cette coordination, les membres ont également mis en avant la nécessité de préserver l’unité interne et d’éviter que la situation ne crée une spirale d’incertitudes au sein des structures locales et nationales du parti.

Orientations et étapes à venir

Les responsables présents ont convenu de mandater une délégation chargée de rencontrer l’ancien dirigeant afin de l’écouter et d’évaluer la sincérité et la portée de sa décision. Un calendrier de consultation devrait être fixé prochainement par la direction, qui souhaite associer les instances compétentes à la procédure.

Par ailleurs, la coordination a demandé que les règles statutaires du parti soient scrupuleusement respectées pour toute éventuelle transition de responsabilités, tout en rappelant l’importance d’une communication claire envers les militants et sympathisants.